Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi : UCM, Afrika'yla ilgili davalarda tarafsız değil

Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi : UCM, Afrika'yla ilgili davalarda tarafsız değil

UCM'nin Afrika'yla ilgili davalara bakışını eleştiren Malili uzman, çeşitli davalarda verilen hükümlerde ciddi soru işaretleri olduğuna dikkat çekti. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Afrika’ya yaklaşımının tarafsız olmadığı ifade edildi.Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Kadidia Sangare, Sputnik'e yaptığı açıklamada, mahkemenin davalarının büyük bölümünü Afrika’dan seçmesi nedeniyle kıtada meşruiyetini yitirdiğini söyledi.UCM'nin fiiliyatta 'Afrika Ceza Mahkemesi' gibi çalıştığını ve Afrikalı liderleri hedef aldığını belirten Sangare, Darfur dosyasında Omar al-Bashir ve Laurent Gbagbo hakkında çıkarılan yakalama kararlarının da ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.Mali, Burkina Faso ve Nijer’in UCM’den çekilme kararını söz konusu yaklaşım nedeniyle aldığını vurguladı.

