Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi : UCM, Afrika'yla ilgili davalarda tarafsız değil
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi : UCM, Afrika'yla ilgili davalarda tarafsız değil
09.02.2026
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Afrika’ya yaklaşımının tarafsız olmadığı ifade edildi.Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Kadidia Sangare, Sputnik'e yaptığı açıklamada, mahkemenin davalarının büyük bölümünü Afrika’dan seçmesi nedeniyle kıtada meşruiyetini yitirdiğini söyledi.UCM'nin fiiliyatta 'Afrika Ceza Mahkemesi' gibi çalıştığını ve Afrikalı liderleri hedef aldığını belirten Sangare, Darfur dosyasında Omar al-Bashir ve Laurent Gbagbo hakkında çıkarılan yakalama kararlarının da ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.Mali, Burkina Faso ve Nijer’in UCM’den çekilme kararını söz konusu yaklaşım nedeniyle aldığını vurguladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Afrika’ya yaklaşımının tarafsız olmadığı ifade edildi.
Mali Ulusal Geçiş Konseyi üyesi Kadidia Sangare, Sputnik'e yaptığı açıklamada, mahkemenin davalarının büyük bölümünü Afrika’dan seçmesi nedeniyle kıtada meşruiyetini yitirdiğini söyledi.
UCM'nin fiiliyatta 'Afrika Ceza Mahkemesi' gibi çalıştığını ve Afrikalı liderleri hedef aldığını belirten Sangare, Darfur dosyasında Omar al-Bashir ve Laurent Gbagbo hakkında çıkarılan yakalama kararlarının da ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.
Mali, Burkina Faso ve Nijer’in UCM’den çekilme kararını söz konusu yaklaşım nedeniyle aldığını vurguladı.