Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor
Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın, Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye çalıştığını belirtti.
dünya
rusya
avrasya
avrupa
batı
kafkasya
orta asya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa’nın Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan işbirliğini açıkça bozmaya çalıştığını açıkladı.Lavrov, “Avrupa hâlâ Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Kafkasya'daki dostlarımızla olan doğal işbirliği süreçlerine müdahale etmeye ve açıkça zarar vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.Avrupalıların Karadeniz İşbirliği Örgütü’nü hiçe sayarak Karadeniz bölgesine doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Rus diplomat, Batı ülkelerinin aynı şekilde Arktik bölgesinde de hareket ettiğini söyledi.
rusya
avrasya
batı
kafkasya
orta asya
rusya, avrasya, avrupa, batı, kafkasya, orta asya
08:57 09.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa’nın Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan işbirliğini açıkça bozmaya çalıştığını açıkladı.
Lavrov, “Avrupa hâlâ Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Kafkasya'daki dostlarımızla olan doğal işbirliği süreçlerine müdahale etmeye ve açıkça zarar vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.
Avrupalıların Karadeniz İşbirliği Örgütü’nü hiçe sayarak Karadeniz bölgesine doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Rus diplomat, Batı ülkelerinin aynı şekilde Arktik bölgesinde de hareket ettiğini söyledi.
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
EKONOMİ
G20’de en düşük işsizlik oranına sahip ülke Rusya
07:48
