https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-avrupa-rusya-ve-kafkasya-ulkeleri-arasindaki-isbirligine-zarar-vermeye-calisiyor-1103356877.html
Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor
Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye çalıştığını belirtti. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T08:57+0300
2026-02-09T08:57+0300
2026-02-09T08:59+0300
dünya
rusya
avrasya
avrupa
batı
kafkasya
orta asya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa’nın Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan işbirliğini açıkça bozmaya çalıştığını açıkladı.Lavrov, “Avrupa hâlâ Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Kafkasya'daki dostlarımızla olan doğal işbirliği süreçlerine müdahale etmeye ve açıkça zarar vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.Avrupalıların Karadeniz İşbirliği Örgütü’nü hiçe sayarak Karadeniz bölgesine doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Rus diplomat, Batı ülkelerinin aynı şekilde Arktik bölgesinde de hareket ettiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/g20de-en-dusuk-issizlik-oranina-sahip-ulke-rusya-1103356259.html
rusya
avrasya
batı
kafkasya
orta asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, avrasya, avrupa, batı, kafkasya, orta asya
rusya, avrasya, avrupa, batı, kafkasya, orta asya
Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor
08:57 09.02.2026 (güncellendi: 08:59 09.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa’nın Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan işbirliğini açıkça bozmaya çalıştığını açıkladı.
Lavrov, “Avrupa hâlâ Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Kafkasya'daki dostlarımızla olan doğal işbirliği süreçlerine müdahale etmeye ve açıkça zarar vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.
Avrupalıların Karadeniz İşbirliği Örgütü’nü hiçe sayarak Karadeniz bölgesine doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Rus diplomat, Batı ülkelerinin aynı şekilde Arktik bölgesinde de hareket ettiğini söyledi.