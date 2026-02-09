https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-avrupa-rusya-ve-kafkasya-ulkeleri-arasindaki-isbirligine-zarar-vermeye-calisiyor-1103356877.html

Lavrov: Avrupa, Rusya ve Kafkasya ülkeleri arasındaki işbirliğine zarar vermeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa’nın, Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye çalıştığını belirtti. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa’nın Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle olan işbirliğini açıkça bozmaya çalıştığını açıkladı.Lavrov, “Avrupa hâlâ Avrasya kıtasına yönelik yaklaşımlarını dikte etmeye, Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında ve Kafkasya'daki dostlarımızla olan doğal işbirliği süreçlerine müdahale etmeye ve açıkça zarar vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.Avrupalıların Karadeniz İşbirliği Örgütü’nü hiçe sayarak Karadeniz bölgesine doğru ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Rus diplomat, Batı ülkelerinin aynı şekilde Arktik bölgesinde de hareket ettiğini söyledi.

