Rapçi Sefo ve Demet Akalın arasında para krizi: 'Paramı gönder'

Birlikte söyledikleri 'Yerinde Dur' şarkısıyla rekor kıran Demet Akalın ve Sefo arasındaki 'para' tartışması gündem oldu. Akalın'ın 'Sefo'dan paramızı alabilseydik' sözlerine karşılık ünlü rapçi 'Abla öyle anlaştık ya' diyerek yanıt verdi. İkili arasındaki sözler sosyal medyada gündem olurken, Akalın daha sonra sözlerinin espri olduğunu söylerken 'Paramı ver Sefo' paylaşımı yaptı. Bir de paramızı alabilseydik sözleri ortalığı karıştırdıÜnlü şarkıcı Demet Akalın katıldığı bir etkinlikte 'Yerinde Dur' şarkısını birlikte seslendirdiği rapçi Sefo'ya ilgili, "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan. Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" dedi. Akalın’ın bu sözleri kısa sürede yayılırken, genç rapçi Sefo da bir video yayımlayarak, "Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya." diyerek yanıt verdi. 'Paramı gönder Sefo'İkili arasındaki sözler sosyal medyada gündem olurken Akalın yeni bir açıklama yaparak "Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder." ifadelerini kullandı.

