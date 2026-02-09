https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/turkiye-ve-7-ulkeden-ortak-tepki-israilin-bati-seriadaki-kararlari-kinandi-1103370873.html
Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki: İsrail’in Batı Şeria’daki kararları kınandı
Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki: İsrail’in Batı Şeria’daki kararları kınandı
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik son kararlarına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail’in Filistin toprakları üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı bir kez daha teyit edildiği aktarıldı.Bakanların, İsrail güvenlik kabinesi tarafından alınan ve Filistin yönetiminin yetkilerini daraltan kararları, Batı Şeria’da statükoyu değiştirmeye yönelik tehlikeli bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi. Söz konusu kararların, Filistin halkının yerinden edilmesini ve yasa dışı ilhak sürecini hızlandırdığı ifade edildi.'Yeni bir hukuki ve idari gerçeklik dayatılıyor'Ortak açıklamada, İsrail’in Batı Şeria’da hukuka aykırı şekilde egemenlik tesis etmeye çalıştığı, yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirdiği ve bölgede yeni bir hukuki ve idari düzen oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Bu adımların, Filistin halkını tehcir etmeye ve ilhakı fiilen hayata geçirmeye yönelik olduğu vurgulandı.Bakanlar, İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü yayılmacı politikaların ve yasa dışı uygulamaların bölgede şiddet ve çatışmayı körüklediği uyarısında bulundu. Açıklamada, bu politikaların iki devletli çözümü doğrudan baltaladığı ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına açık bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi. BM kararları ve uluslararası hukuka 'açık aykırılık'Ortak metinde, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının, başta yerleşim faaliyetlerini yasa dışı ilan eden 2334 sayılı karar olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğu vurgulandı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılında verdiği istişari görüşe atıf yapılarak, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcudiyetinin ve politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.Açıklamada, özellikle 1967’den bu yana Doğu Kudüs dahil işgal edilen Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının hükümsüz olduğu kaydedildi.Uluslararası topluma çağrı Bakanların, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrılarını yinelediği belirtildi. İsrail’in Batı Şeria’daki tehlikeli tırmandırma adımlarının ve yetkililerin kışkırtıcı açıklamalarının durdurulması için somut baskı yapılması gerektiği ifade edildi.Açıklamada, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi’ne uygun şekilde iki devletli çözümün, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolu olmaya devam ettiği vurgulandı. Tek taraflı adımların barış ihtimalini giderek zayıflattığına dikkat çekildi.
2026
