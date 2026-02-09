https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/arakci-abd-ile-buyuk-bir-guvensizlik-duvari-olustu-1103370680.html

Arakçi: ABD ile büyük bir güvensizlik duvarı oluştu

09.02.2026

Fars Haber Ajansı'na göre, Arakçi, İran'daki İslam devrimin 47'nci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende Tahran'daki büyükelçilere hitap etti.Arakçi, ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin ülkesinin görüşmelerde ciddi olduğunu ve gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini, ABD'nin de aynı ciddiyeti göstermesi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini söyledi.'Gerilimin azaltılması için devam edeceğiz'Arakçi, "ABD'nin geçmişteki hatta bir yıl içerisindeki tutumu nedeniyle büyük bir güvensizlik duvarı oluştu. Bir yıl önce de müzakere sürecindeydik ki ABD bize saldırdı. Müzakerelerde ilerleme kaydedilebilmesi için güvenin oluşmasını umut ediyorum" dedi.Diplomasinin savaşa ve saldırılara üstün gelmesini istediğini söyleyen Arakçi, ayrıca ‘İran'ın politikasının komşularla yakın işbirliği olduğunu’ söylerken ‘bölgesel barış, istikrar ve gerilimin azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini’ kaydetti.Arakçi, Haziran 2025'teki 12 gün savaşı ile 28 Aralık 2025'te başlayan ve yaklaşık 10 gün süren gösteriler sırasında yaşanan kriz ve internet kesintileri nedeniyle karşılaştıkları zorluklardan ötürü yabancı misyon şeflerinden özür diledi.

