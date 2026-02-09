Türkiye
TMSF el koymuştu: Dev döner zincirinin de dahil olduğu şirketler satışa çıkıyor
TMSF el koymuştu: Dev döner zincirinin de dahil olduğu şirketler satışa çıkıyor
TMSF el konulan ve aralarında Maydonoz Döner'in de bulunduğu yedi şirketi satışa çıkardı. Şirketler için 2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel isteniyor. 09.02.2026
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 7 şirket için toplamda 2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel istenirken, İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor.2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel istendiTMSF, kayyum olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu.236 milyon TL teminat şartı aranıyorİhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edilecek.İhale takvimi belli olduSon teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale, 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında açık artırma yoluyla yapılacak.
10:45 09.02.2026
TMSF el konulan ve aralarında Maydonoz Döner'in de bulunduğu yedi şirketi satışa çıkardı. Şirketler için 2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel isteniyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. 7 şirket için toplamda 2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel istenirken, İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor.

2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel istendi

TMSF, kayyum olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu.

236 milyon TL teminat şartı aranıyor

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edilecek.

İhale takvimi belli oldu

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale, 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında açık artırma yoluyla yapılacak.
Maydonoz Döner - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
Ali Yerlikaya, ünlü döner restoranı zincirine 'FETÖ' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
21 Şubat 2025, 12:25
