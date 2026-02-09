https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/tapu-sahipleri-dikkat-tebligatlar-gonderiliyor-5-gun-icinde-basvurmayana-agir-para-cezasi-kesilecek-1103369661.html
Tapu sahipleri dikkat: Tebligatlar gönderiliyor, 5 gün içinde başvurmayana ağır para cezası kesilecek
Tapu sahipleri dikkat: Tebligatlar gönderiliyor, 5 gün içinde başvurmayana ağır para cezası kesilecek
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu işlemlerinde düşük bedel beyanında bulunanlara tebligat göndermeye başladı. Tebligat alındıktan sonra beş gün içerisinde... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T14:12+0300
2026-02-09T14:12+0300
2026-02-09T14:12+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
hazine
tapu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0e/1043396510_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_f1184ff47d72d02833ddc71160297ecc.jpg
Tapu işlemlerini mercek altına alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),düşük bedel beyanlarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Son beş yıl içinde tapu alım satın işlemi yapan ve işlemleri riskli görülen kişilere tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatı aldıktan sonra 5 gün içerisinde 'savunma' yapmayanlar ise ağır para cezası uygulanacağı belirtiliyor. GİB tapu devirlerini mercek altına aldıGeçen yıl Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. Tapu devir işlemlerinde, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödendi. Tapu harcının satış bedeline bağlı olarak yüksek tutarlara ulaşması, bazı alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak tapuda daha düşük bedel göstermesine yol açarken, bu uygulamaların önüne geçilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı.Cumhuriyet'in haberine göre, GİB, ocak ayı boyunca on binlerce konut alım-satım işlemi için tebligat hazırladı. Adreslere gönderilen yazılarda, son 5 yıl içinde tapu alım veya satımı yapan ve işlemleri riskli görülen kişiler, izahat vermek üzere savunmaya davet edildi.Cezalar yüzde 100'e yükseltildiGeçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi.Yeni düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen bedel ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı tutarında ödeme yapılması gerekecek. Bu yükle karşılaşmak istemeyenler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na pişmanlık başvurusu yapma imkânı bulunuyor.Tebligat geldikten sonra 5 gün süreniz varİzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 5 gün içinde savunma yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde usulsüz bildirimde bulunulduğunun kabul edilmesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanmıyor. Bu kapsamdaki başvurularda tapu sahipleri, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkı, geçen süreye ait yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/tapuda-yeni-donem-basliyor-dusuk-beyan-donemi-bitiyor-1102282092.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0e/1043396510_112:0:1088:732_1920x0_80_0_0_c2841c9c0d8846814e9afd3dc0c5555a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, tapu
gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, tapu
Tapu sahipleri dikkat: Tebligatlar gönderiliyor, 5 gün içinde başvurmayana ağır para cezası kesilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu işlemlerinde düşük bedel beyanında bulunanlara tebligat göndermeye başladı. Tebligat alındıktan sonra beş gün içerisinde 'izahat' vermeyenler için ağır para cezaları uygulanacak.
Tapu işlemlerini mercek altına alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),düşük bedel beyanlarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Son beş yıl içinde tapu alım satın işlemi yapan ve işlemleri riskli görülen kişilere tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatı aldıktan sonra 5 gün içerisinde 'savunma' yapmayanlar ise ağır para cezası uygulanacağı belirtiliyor.
GİB tapu devirlerini mercek altına aldı
Geçen yıl Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. Tapu devir işlemlerinde, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödendi. Tapu harcının satış bedeline bağlı olarak yüksek tutarlara ulaşması, bazı alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak tapuda daha düşük bedel göstermesine yol açarken, bu uygulamaların önüne geçilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetimleri sıkılaştırdı.
Cumhuriyet'in haberine göre, GİB, ocak ayı boyunca on binlerce konut alım-satım işlemi için tebligat hazırladı. Adreslere gönderilen yazılarda, son 5 yıl içinde tapu alım veya satımı yapan ve işlemleri riskli görülen kişiler, izahat vermek üzere savunmaya davet edildi.
Cezalar yüzde 100'e yükseltildi
Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi.
Yeni düzenleme kapsamında, tapuda beyan edilen bedel ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı tutarında ödeme yapılması gerekecek. Bu yükle karşılaşmak istemeyenler için ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na pişmanlık başvurusu yapma imkânı bulunuyor.
Tebligat geldikten sonra 5 gün süreniz var
İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 5 gün içinde savunma yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde usulsüz bildirimde bulunulduğunun kabul edilmesi halinde vergi ziyaı cezası uygulanmıyor. Bu kapsamdaki başvurularda tapu sahipleri, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkı, geçen süreye ait yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.