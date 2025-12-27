https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/tapuda-yeni-donem-basliyor-dusuk-beyan-donemi-bitiyor-1102282092.html

Tapuda yeni dönem başlıyor: Düşük beyan dönemi bitiyor

Tapu devir işlemlerinde rayiç bedel üzerinden yapılan düşük beyan dönemi bitiyor. MASAK’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alacağı para transferi denetimleri... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de tapu devir işlemleri, uzun yıllardır rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilerek gerçekleştiriliyordu. Bu yöntemle, gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konut 3 milyon lira üzerinden gösteriliyor; 400 bin lira yerine 120 bin lira harç ödeniyordu. Bu durum devletin 280 bin lira vergi kaybına yol açıyordu.MASAK’tan para transferine sıkı denetimMASAK’ın 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek düzenlemesiyle para transferlerinde belge ve açıklama zorunluluğu başlayacak. Örneğin 2 Ocak 2026’da satışı yapılacak bir konutta, alıcı gerçek bedel olan 10 milyon lirayı satıcıya göndermek zorunda olacak. Bankalar, transferin karşılığını belgeyle isteyecek; tapuda gerçek bedelin altında satış gösterilemeyecek.Nakit ödeme de denetimde“Nakit öderim, kimse anlamaz” yaklaşımı da geçerliliğini yitiriyor. Bankadan nakit çekimlerde paranın nerede kullanılacağı beyan edilecek. Satıcı, aldığı parayı finansal sisteme sokmak istediğinde ise bankalar paranın kaynağını soracak; gerekli belge ve açıklamalar MASAK’a iletilecek.'Artık ‘Bu para sana niye geldi' denecek'İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, denetimlerin yeni olmadığını belirterek şunları söyledi:“MASAK’ın yeni uygulaması değil, 10 yıldan bu yana mercek altındayız. Emlakçı, kuyumcu, oto galericisi meslekleri kara paranın aklandığı mecra olarak algılanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren para transferlerinde kademe kademe izahat, belge sunmak söz konusu olacak. Kimse ‘Bu para sana niye geldi’ demiyordu, ama şimdi diyecekler.”Tapu harçları yüksek, gelir vergisi baskısı varAşa, gerçek beyanın önündeki engellere de dikkat çekti:“Gerçek beyanı sağlamak için en büyük engel tapu harçları. Harçlar çok yüksek. Ayrıca, 5 yıl içinde gayrimenkulü sattığınızda aradaki farkın gelir vergisini ödüyorsunuz. Mecburen vatandaş düşük beyandan yapıyor.”Alıcı-satıcı için kritik uyarıYeni düzenleme, ev alacak ve satacakları doğrudan etkileyecek. Gerçek bedelden beyan, banka üzerinden ödeme, belge ve açıklama zorunluluğu ile düşük beyan uygulaması fiilen sona erecek.

