https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/super-lig-transfer-doneminde-hem-harcamalar-hem-bonservis-gelirleri-rekor-kirdi-1103356600.html
Süper Lig transfer döneminde hem harcamalar hem bonservis gelirleri rekor kırdı
Süper Lig transfer döneminde hem harcamalar hem bonservis gelirleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, ara transfer sezonunun 6 Şubat Cuma günü kapanmasına saatler kala art arda imzaları... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T08:31+0300
2026-02-09T08:31+0300
2026-02-09T08:31+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103356443_0:54:2027:1194_1920x0_80_0_0_f0d5952cdac4ab02303b9fbcf8de09f6.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer dönemi 6 Şubat'ta son erdi. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başlamıştı.Transferin son saatlerinde kulüplerden art arda imzalar geldi. Gazeteci Ahmet Hamdi Girgin'in Transfermarkt elde ettiği verilere göre Süper Lig kulüpleri tarafından iki transfer döneminde yapılan harcama 476 milyon euro ile rekor kırdı.Kulüplerin bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile rekora ulaştı. Ancak iki transfer döneminde kulüplerin toplam cari açığı 216 milyon euro oldu.Kış (ara transfer) transfer döneminde Süper Lig, toplamda 124 milyon euro ile dünyada en çok bonservis harcaması yapılan 6. lig oldu.Süper Lig, ara transfer gelir-gider dengesinde ise eksi 41.5 milyon euro'luk bakiyeyle, en çok zarar eden 7. lig olurken Süper Lig'in iki dönemi dikkate alındığını bu rakam 216 milyon euroya çıkıyor. 585 milyon euro'luk zararla Suudi Arabistan Ligi ve 1 milyar 635 milyon euro eksi bakiyle Premier Lig ise ilk iki sırayı paylaştı. Kulüpler bazında bakıldığında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, iki transfer döneminde dünyada en çok zarar yazan 9. kulüp konumunda. Sarı-kırmızılı kulüp 139.5 milyon euro eksi bakiyeyle iki transfer dönemini kapattı.Fenerbahçe ise 72 milyon euro ile dünyada en çok zarar eden 22. kulüp olarak listeye girdi. İlk 50'de bulunan diğer takımımız ise 28 milyon euro zararla 38. sıradaki Beşiktaş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/besiktas-teknik-direktoru-sergen-yalcin-2-0-geriye-dustuk-psikolojiyi-ve-taraftari-kaybettik-1103355727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103356443_182:0:1845:1247_1920x0_80_0_0_fdb201331c0648bb5f4d0aba59c28427.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
Süper Lig transfer döneminde hem harcamalar hem bonservis gelirleri rekor kırdı
Süper Lig'de şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, ara transfer sezonunun 6 Şubat Cuma günü kapanmasına saatler kala art arda imzaları attı. Süper Lig'de 476 milyon Euro'luk harcamayla tüm zamanların rekoru kırılırken bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile rekora ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer dönemi 6 Şubat'ta son erdi. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü başlamıştı.
Transferin son saatlerinde kulüplerden art arda imzalar geldi. Gazeteci Ahmet Hamdi Girgin'in Transfermarkt elde ettiği verilere göre Süper Lig kulüpleri tarafından iki transfer döneminde yapılan harcama 476 milyon euro ile rekor kırdı.
Kulüplerin bonservis gelirleri de 260 milyon euro ile rekora ulaştı. Ancak iki transfer döneminde kulüplerin toplam cari açığı 216 milyon euro oldu.
Kış (ara transfer) transfer döneminde Süper Lig, toplamda 124 milyon euro ile dünyada en çok bonservis harcaması yapılan 6. lig oldu.
Süper Lig, ara transfer gelir-gider dengesinde ise eksi 41.5 milyon euro'luk bakiyeyle, en çok zarar eden 7. lig olurken Süper Lig'in iki dönemi dikkate alındığını bu rakam 216 milyon euroya çıkıyor.
585 milyon euro'luk zararla Suudi Arabistan Ligi ve 1 milyar 635 milyon euro eksi bakiyle Premier Lig ise ilk iki sırayı paylaştı.
Kulüpler bazında bakıldığında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, iki transfer döneminde dünyada en çok zarar yazan 9. kulüp konumunda. Sarı-kırmızılı kulüp 139.5 milyon euro eksi bakiyeyle iki transfer dönemini kapattı.
Fenerbahçe ise 72 milyon euro ile dünyada en çok zarar eden 22. kulüp olarak listeye girdi. İlk 50'de bulunan diğer takımımız ise 28 milyon euro zararla 38. sıradaki Beşiktaş.