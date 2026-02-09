https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/besiktas-teknik-direktoru-sergen-yalcin-2-0-geriye-dustuk-psikolojiyi-ve-taraftari-kaybettik-1103355727.html

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: '2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik, abandone olduk'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: '2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik, abandone olduk'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda daha iyi... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T07:17+0300

2026-02-09T07:17+0300

2026-02-09T07:17+0300

spor

beşiktaş

sergen yalçın

corendon alanyaspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103355164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7a55af384b74fab51fc6d94f0fad3c2.jpg

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, , Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sezonun en kötü ilk 20 dakikasını oynadıklarını belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Başlangıçta beklemediğimiz şeyler oldu. 2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik. Abandone olduk. 25. dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İlk yarıyı da 2-1 geride kapattık. İkinci yarıda baskı yapmaya çalıştık ancak maalesef kısmet olmadı. 2-0 geriye düşmek kolay değil. Savunmaları aşmakta zorlanıyoruz. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Yeni transferlerin görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur." diye konuştu.Transfer döneminde kadroya önemli oyuncuları kattıklarını anlatan Yalçın, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sıkıntılı bir süreç olduğunu defalarca dile getirdim. Oyuncuların hepsi takımlarında oynayan önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviyeleri uygun bulduk. Bu değişim süreci iyi olacak. İnşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuları defalarca izledik. Umarım onlar için de burası iyi bir yer olur ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyle ilgili Sergen Yalçın, şunları kaydetti:İkinci yarıda takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunun altını çizen Yalçın, "İkinci yarıda oyun tatmin ediciydi. Oyuncular çok mücadele etti. Performanslarının düştüğünü görmedim. Son anlarda değişiklik yaptık. Bazen erken bazen geç oluyor. Ben takımımın ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Kısmet değilmiş." dedi.Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'ın maçın sonuna 6 dakika eklemesiyle ilgili ise "İkinci golde VAR'da geçen süre 6 dakikaydı. Rakip kaleci 5 kere falan yerden kalkmadı. Sürekli yerdeydi. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. 6 dakika çok düşük bir süre, oyun çok durdu. Buraya gelenler yerden kalkmıyor. Vakit geçirip puan almaya çalışıyorlar. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada top 45-50 dakika oyunda kalıyor. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 70 dakikanın üstüne çıkıyor. O zaman da bu yüzden sakatlıklar oluyor. Oyuncular ondan sonra ciddi sakatlıklar yaşıyor." diyerek konuşmasını tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/alperen-sengun-nba-all-starda-1103352401.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, sergen yalçın, corendon alanyaspor