Somali ile Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz odaklı savunma anlaşması

Somali ve Suudi Arabistan, Kızıldeniz bölgesinde güvenliği güçlendirmeyi hedefleyen savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, iki ülke... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103367103_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_158226bad6bcf7d3ec0f5d0d17ed2da1.png

Somali Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Somali ile Suudi Arabistan arasında savunma ve askeri işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmanın, güvenlik alanında koordinasyonu artırmayı ve Kızıldeniz çevresinde istikrara katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı.Mutabakatın, Riyad’da Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman tarafından imzalandığı bildirildi.Askeri işbirliği ve bölgesel güvenlik vurgusuSavunma Bakanlığı, anlaşmanın birçok askeri ve savunma alanını kapsadığını ancak ayrıntıların paylaşılmadığını açıkladı. Somali basınında yer alan değerlendirmelerde, mutabakatın özellikle Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu çevresindeki deniz güvenliğine yönelik artan endişelerle bağlantılı olduğu aktarıldı.Anlaşmanın, Somali’nin hava sahasını koruma, askeri kapasitesini güçlendirme ve müttefik ülkelerden teknik destek ile eğitim alma hedeflerinin bir parçası olduğu ifade edildi.Mogadişu-Riyad hattında derinleşen ilişkilerYetkililer, son dönemde Mogadişu ile Riyad arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çekti. Somali’nin, değişen bölgesel dengeler karşısında savunma alanında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçladığı belirtildi.Somali yönetiminin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma ve bölgesel güvenlik risklerine karşı hazırlıklarını artırma çabalarının bu anlaşmayla yeni bir boyut kazandığı kaydedildi.

