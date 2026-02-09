https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/israil-guvenlik-kabinesi-bati-seriada-yetkilerini-genisleten-yeni-adimlari-onayladi-1103365668.html

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria’da yetkilerini genişleten yeni adımları onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria’da yetkilerini genişleten yeni adımları onayladı

Yeni düzenlemeler, Filistin topraklarının İsrailli yerleşimcilere satışının kolaylaştırılmasını ve Filistin yönetimi altındaki bölgelerde İsrail makamlarının... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in idari ve güvenlik yetkilerini genişleten kapsamlı bir dizi kararı onayladı.Karar paketinin, Filistinlilere ait arazilerin İsrailli yerleşimcilere satışını kolaylaştırdığı ve daha önce Filistin yönetiminin kontrolünde olan alanlarda İsrail makamlarına yeni müdahale yetkileri verdiği bildirildi.Düzenlemeler, 1967’den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerinin hızlanabileceği ve İsrail kontrolünün kurumsal olarak derinleşeceği yönünde tartışmaları artırdı. Filistin tarafı ve bazı uluslararası aktörler adımları 'fiili ilhak' olarak tanımlarken, İsrail’deki yerleşimci temsilcilikleri kararı destekledi.'Tehlikeli ve hukuka aykırı'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kararın ‘tehlikeli’ ve ‘hukuka aykırı’ olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne müdahale çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yeni kuralları ‘uluslararası hukukun açık ihlali’ olarak nitelendirdi.Filistinli gruplardan Hamas ise kararı ‘kapsamlı ilhak planının parçası’ olarak tanımladı. Sahadaki gelişmeler sürerken, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

