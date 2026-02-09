https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/israil-guvenlik-kabinesi-bati-seriada-yetkilerini-genisleten-yeni-adimlari-onayladi-1103365668.html
İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria’da yetkilerini genişleten yeni adımları onayladı
İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria’da yetkilerini genişleten yeni adımları onayladı
Sputnik Türkiye
Yeni düzenlemeler, Filistin topraklarının İsrailli yerleşimcilere satışının kolaylaştırılmasını ve Filistin yönetimi altındaki bölgelerde İsrail makamlarının... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T12:41+0300
2026-02-09T12:41+0300
2026-02-09T12:41+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
batı şeria
i̇srail
güvenlik konseyi
filistin
haberler
dışişleri bakanlığı
hamas
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103363038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52ff47169b69f4169da089822ad0f1bf.jpg
İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in idari ve güvenlik yetkilerini genişleten kapsamlı bir dizi kararı onayladı.Karar paketinin, Filistinlilere ait arazilerin İsrailli yerleşimcilere satışını kolaylaştırdığı ve daha önce Filistin yönetiminin kontrolünde olan alanlarda İsrail makamlarına yeni müdahale yetkileri verdiği bildirildi.Düzenlemeler, 1967’den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerinin hızlanabileceği ve İsrail kontrolünün kurumsal olarak derinleşeceği yönünde tartışmaları artırdı. Filistin tarafı ve bazı uluslararası aktörler adımları 'fiili ilhak' olarak tanımlarken, İsrail’deki yerleşimci temsilcilikleri kararı destekledi.'Tehlikeli ve hukuka aykırı'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kararın ‘tehlikeli’ ve ‘hukuka aykırı’ olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne müdahale çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yeni kuralları ‘uluslararası hukukun açık ihlali’ olarak nitelendirdi.Filistinli gruplardan Hamas ise kararı ‘kapsamlı ilhak planının parçası’ olarak tanımladı. Sahadaki gelişmeler sürerken, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/avustralyada-herzog-protestosu-binlerce-kisi-israil-cumhurbaskaninin-ziyaretine-tepki-gosterdi-1103365208.html
batı şeria
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103363038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e218c0889ffdae7e02b62bfeed0c9463.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
batı şeria, i̇srail, güvenlik konseyi, filistin, haberler, dışişleri bakanlığı, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ortadoğu
batı şeria, i̇srail, güvenlik konseyi, filistin, haberler, dışişleri bakanlığı, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ortadoğu
İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria’da yetkilerini genişleten yeni adımları onayladı
Yeni düzenlemeler, Filistin topraklarının İsrailli yerleşimcilere satışının kolaylaştırılmasını ve Filistin yönetimi altındaki bölgelerde İsrail makamlarının yetkilerinin artırılmasını içeriyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas kararı ‘tehlikeli’ ve ‘fiili ilhak’ olarak niteledi.
İsrail güvenlik kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in idari ve güvenlik yetkilerini genişleten kapsamlı bir dizi kararı onayladı.
Karar paketinin, Filistinlilere ait arazilerin İsrailli yerleşimcilere satışını kolaylaştırdığı ve daha önce Filistin yönetiminin kontrolünde olan alanlarda İsrail makamlarına yeni müdahale yetkileri verdiği bildirildi.
Düzenlemeler, 1967’den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerinin hızlanabileceği ve İsrail kontrolünün kurumsal olarak derinleşeceği yönünde tartışmaları artırdı. Filistin tarafı ve bazı uluslararası aktörler adımları 'fiili ilhak' olarak tanımlarken, İsrail’deki yerleşimci temsilcilikleri kararı destekledi.
'Tehlikeli ve hukuka aykırı'
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kararın ‘tehlikeli’ ve ‘hukuka aykırı’ olduğunu belirterek ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne müdahale çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yeni kuralları ‘uluslararası hukukun açık ihlali’ olarak nitelendirdi.
Filistinli gruplardan Hamas ise kararı ‘kapsamlı ilhak planının parçası’ olarak tanımladı.
Sahadaki gelişmeler sürerken, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın farklı kentlerinde düzenlediği baskınlarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.