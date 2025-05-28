https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/arif-kocabiyik-tahliye-edilmisti-savcilik-tekrar-yakalama-karari-cikardi-1096600884.html

Arif Kocabıyık tahliye edilmişti: Savcılık tekrar yakalama kararı çıkardı

Arif Kocabıyık tahliye edilmişti: Savcılık tekrar yakalama kararı çıkardı

Sputnik Türkiye

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, ikinci kez tahliye edilmesinin ardından savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T17:09+0300

2025-05-28T17:09+0300

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Arif Kocabıyık, tahliyesine yapılan itiraz sonrası savcının yeniden tutuklama talebiyle bugün hakim karşısına çıkarıldı.Kocabıyık, 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmış, 14 Mayıs’ta tekrar gözaltına alınıp 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta serbest bırakılan Kocabıyık’ın tahliyesine, Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyenin usule uygun olduğuna karar vererek kararı kesinleştirdi. Ancak savcı, aynı mahkemeye yeni bir talep sunarak Kocabıyık hakkında yeniden yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.

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