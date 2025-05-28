https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/arif-kocabiyik-tahliye-edilmisti-savcilik-tekrar-yakalama-karari-cikardi-1096600884.html
Arif Kocabıyık tahliye edilmişti: Savcılık tekrar yakalama kararı çıkardı
Arif Kocabıyık tahliye edilmişti: Savcılık tekrar yakalama kararı çıkardı
Sputnik Türkiye
İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, ikinci kez tahliye edilmesinin ardından savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T17:09+0300
2025-05-28T17:09+0300
2025-05-28T17:09+0300
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Arif Kocabıyık, tahliyesine yapılan itiraz sonrası savcının yeniden tutuklama talebiyle bugün hakim karşısına çıkarıldı.Kocabıyık, 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmış, 14 Mayıs’ta tekrar gözaltına alınıp 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta serbest bırakılan Kocabıyık’ın tahliyesine, Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyenin usule uygun olduğuna karar vererek kararı kesinleştirdi. Ancak savcı, aynı mahkemeye yeni bir talep sunarak Kocabıyık hakkında yeniden yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-yeniden-tahliye-oldu-1096522878.html
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arif kocabıyık, röportaj, sahte röportaj, röportaj filmi, röportajlar, sokak röportajı, yakalama kararı, yakalama emri, yakalama talebi, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
Arif Kocabıyık tahliye edilmişti: Savcılık tekrar yakalama kararı çıkardı
İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, ikinci kez tahliye edilmesinin ardından savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 7 ve 15 Mayıs tarihlerinde tutuklanan Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı. Savcılığın yeni talebi üzerine mahkeme, hakkında yakalama kararı çıkardı.
Arif Kocabıyık, tahliyesine yapılan itiraz sonrası savcının yeniden tutuklama talebiyle bugün hakim karşısına çıkarıldı.
Kocabıyık, 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmış, 14 Mayıs’ta tekrar gözaltına alınıp 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta serbest bırakılan Kocabıyık’ın tahliyesine, Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.
İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyenin usule uygun olduğuna karar vererek kararı kesinleştirdi. Ancak savcı, aynı mahkemeye yeni bir talep sunarak Kocabıyık hakkında yeniden yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.