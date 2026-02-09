https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/sevgililer-gunu-icin-meteorolojiden-uyari-14-subatta-hava-nasil-olacak--1103360951.html
Sevgililer Günü i̇çin Meteoroloji'den uyarı: 14 Şubat'ta hava nasıl olacak?
Sevgililer Günü i̇çin Meteoroloji'den uyarı: 14 Şubat’ta hava nasıl olacak?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir için yağmur ve sıcaklık tahminleri açıklandı. Sevgililer Günü planı yapanlar için güncel hava durumu detayları haberimizde.
2026-02-09T11:19+0300
2026-02-09T11:19+0300
2026-02-09T11:19+0300
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında hava durumu tahmini geliyor. Özellikle romantik akşam yemeği, yürüyüş ve açık hava organizasyonu planlayan çiftler, “14 Şubat hava durumu” sorgusunu yoğun şekilde yapıyor.Meteoroloji verilerine göre, bu yıl Sevgililer Günü’nde Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu hava etkili olacak.İstanbul, Ankara ve İzmir İçin 14 Şubat tahminiBüyükşehirler için açıklanan hava durumu tahminleri şu şekilde:Uzmanlar, akşam saatlerinde yağışın artabileceğini ve hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağını belirtiyor.Yağmur ve soğuk hava planları etkileyebilirMeteoroloji uzmanları, Sevgililer Günü’nde dış mekânda vakit geçirmek isteyen vatandaşların hava koşullarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor. Yağış nedeniyle özellikle akşam saatlerinde:yaşanabileceği ifade ediliyor.Çiftlerin, olası olumsuzluklara karşı kapalı mekân alternatiflerini değerlendirmesi öneriliyor.Uzmanlardan uyarı: Şemsiye ve kalın giysi şartYetkililer, 14 Şubat’ta dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurması ve serin havaya karşı kalın kıyafetler tercih etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.Sevgililer Günü’nde kapalı mekanlar öne çıkacakYağışlı hava nedeniyle bu yıl Sevgililer Günü’nde:çiftlerin en çok tercih edeceği mekânlar arasında yer alacak. Uzmanlar, rezervasyon yaptırmadan dışarı çıkılmaması konusunda da uyarıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde dışarıda plan yapanları yağışlı ve serin bir hava bekliyor. Meteorolojik tahminlere göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar düşecek, uzmanlar açık hava planları için tedbir çağrısı yapıyor.
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında hava durumu tahmini geliyor. Özellikle romantik akşam yemeği, yürüyüş ve açık hava organizasyonu planlayan çiftler, “14 Şubat hava durumu” sorgusunu yoğun şekilde yapıyor.
Meteoroloji
verilerine göre, bu yıl Sevgililer Günü’nde Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu hava
etkili olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir İçin 14 Şubat tahmini
Büyükşehirler için açıklanan hava durumu tahminleri şu şekilde:
İstanbul hava durumu:
9 derece, yağmurlu
Ankara hava durumu:
7 derece, hafif yağmurlu
İzmir hava durumu:
14 derece, yağmurlu
Uzmanlar, akşam saatlerinde yağışın artabileceğini ve hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağını belirtiyor.
Yağmur ve soğuk hava planları etkileyebilir
Meteoroloji uzmanları, Sevgililer Günü’nde
dış mekânda vakit geçirmek isteyen vatandaşların hava koşullarını dikkate alması
gerektiğini vurguluyor. Yağış nedeniyle özellikle akşam saatlerinde:
Açık alan etkinliklerinde aksamalar,
yaşanabileceği ifade ediliyor.
Çiftlerin, olası olumsuzluklara karşı kapalı mekân alternatiflerini değerlendirmesi öneriliyor.
Uzmanlardan uyarı: Şemsiye ve kalın giysi şart
Yetkililer, 14 Şubat’ta dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurması ve serin havaya karşı kalın kıyafetler tercih etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.
Sevgililer Günü’nde kapalı mekanlar öne çıkacak
Yağışlı hava nedeniyle bu yıl Sevgililer Günü’nde:
çiftlerin en çok tercih edeceği mekânlar arasında yer alacak. Uzmanlar, rezervasyon yaptırmadan dışarı çıkılmaması konusunda da uyarıyor.