Sevgililer Günü i̇çin Meteoroloji'den uyarı: 14 Şubat’ta hava nasıl olacak?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir için yağmur ve sıcaklık tahminleri açıklandı. Sevgililer Günü planı yapanlar için güncel hava durumu detayları haberimizde.

2026-02-09T11:19+0300

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında hava durumu tahmini geliyor. Özellikle romantik akşam yemeği, yürüyüş ve açık hava organizasyonu planlayan çiftler, “14 Şubat hava durumu” sorgusunu yoğun şekilde yapıyor.Meteoroloji verilerine göre, bu yıl Sevgililer Günü’nde Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu hava etkili olacak.İstanbul, Ankara ve İzmir İçin 14 Şubat tahminiBüyükşehirler için açıklanan hava durumu tahminleri şu şekilde:Uzmanlar, akşam saatlerinde yağışın artabileceğini ve hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağını belirtiyor.Yağmur ve soğuk hava planları etkileyebilirMeteoroloji uzmanları, Sevgililer Günü’nde dış mekânda vakit geçirmek isteyen vatandaşların hava koşullarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor. Yağış nedeniyle özellikle akşam saatlerinde:yaşanabileceği ifade ediliyor.Çiftlerin, olası olumsuzluklara karşı kapalı mekân alternatiflerini değerlendirmesi öneriliyor.Uzmanlardan uyarı: Şemsiye ve kalın giysi şartYetkililer, 14 Şubat’ta dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurması ve serin havaya karşı kalın kıyafetler tercih etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.Sevgililer Günü’nde kapalı mekanlar öne çıkacakYağışlı hava nedeniyle bu yıl Sevgililer Günü’nde:çiftlerin en çok tercih edeceği mekânlar arasında yer alacak. Uzmanlar, rezervasyon yaptırmadan dışarı çıkılmaması konusunda da uyarıyor.

