Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı: Beş yıla kadar hapsi istendi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Beş yıla kadar hapsi istendi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.Ne olmuştu?Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

2026

