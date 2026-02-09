Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/sedef-kabas-hakkinda-iddianame-hazirlandi-bes-yila-kadar-hapsi-istendi-1103372376.html
Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı: Beş yıla kadar hapsi istendi
Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı: Beş yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T16:25+0300
2026-02-09T16:25+0300
türki̇ye
sedef kabaş
dava
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/16/1053001423_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_87118b1dbc08311805d06958eb3dc944.jpg
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Beş yıla kadar hapsi istendi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.Ne olmuştu?Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/gazeteci-sedef-kabas-gozaltina-alindi-1103050733.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/16/1053001423_290:0:1711:1066_1920x0_80_0_0_2b473870979216aae4a0a5e748606be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sedef kabaş, dava, iddianame
sedef kabaş, dava, iddianame

Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı: Beş yıla kadar hapsi istendi

16:25 09.02.2026
© İHAGazeteci Sedef Kabaş
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© İHA
Abone ol
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Beş yıla kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
26 Ocak, 22:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала