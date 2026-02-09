Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Bin 100 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-bin-100-kadar-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103369814.html
09.02.2026
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1075 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı, 13 top ve 46 savaş otomobili imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerki ve ulaşım altyapısı tesislerini, askeri hava üssü altyapısını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombasını ve 72 uçak tipi İHA’yı engelledi.
14:03 09.02.2026 (güncellendi: 14:13 09.02.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1075 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 15 zırhlı savaş aracı, 13 top ve 46 savaş otomobili imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerki ve ulaşım altyapısı tesislerini, askeri hava üssü altyapısını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombasını ve 72 uçak tipi İHA’yı engelledi.