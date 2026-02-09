https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kremlin-anchorage-anlasmasinin-ayrintilarini-aciklamak-istemiyoruz-1103367627.html

Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz

Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında varılan anlaşmanın temel taşı niteliğinde olduğunu kaydeden Peskov... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T13:13+0300

2026-02-09T13:13+0300

2026-02-09T13:23+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

alaska

vladimir putin

donald trump

abd

gazze

küba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, “Ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bu meselede kamuoyuna açık, megafon diplomasisi yapmak yerine, görüşmeleri basına kapalı yürütmenin bu işin yararına olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “Açıkça görülüyor ki, Anchorage'da varılan anlaşmalar temel taşı niteliğinde. Uzlaşma sürecini ilerletebilecek ve bir atılımı mümkün kılabilecek olan da tam olarak bu anlaşmalar” diyerek durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-anchoragedaki-zirveden-sonra-her-sey-ters-yonde-ilerliyor-1103362542.html

rusya

alaska

abd

gazze

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, alaska, vladimir putin, donald trump, abd, gazze, küba