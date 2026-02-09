Türkiye
Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz
Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz
Alaska'nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD'li mevkidaşı Trump arasında varılan anlaşmanın temel taşı niteliğinde olduğunu kaydeden Peskov... 09.02.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, “Ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bu meselede kamuoyuna açık, megafon diplomasisi yapmak yerine, görüşmeleri basına kapalı yürütmenin bu işin yararına olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “Açıkça görülüyor ki, Anchorage'da varılan anlaşmalar temel taşı niteliğinde. Uzlaşma sürecini ilerletebilecek ve bir atılımı mümkün kılabilecek olan da tam olarak bu anlaşmalar” diyerek durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
rusya, kremlin, dmitriy peskov, alaska, vladimir putin, donald trump, abd, gazze, küba
rusya, kremlin, dmitriy peskov, alaska, vladimir putin, donald trump, abd, gazze, küba

Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz

13:13 09.02.2026 (güncellendi: 13:23 09.02.2026)
Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında varılan anlaşmanın temel taşı niteliğinde olduğunu kaydeden Peskov, müzakerelerin basına kapalı yürütüldüğüne dikkat çekerek anlaşmanın ayrıntılarını açıklamanın doğru olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, “Ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bu meselede kamuoyuna açık, megafon diplomasisi yapmak yerine, görüşmeleri basına kapalı yürütmenin bu işin yararına olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, “Açıkça görülüyor ki, Anchorage'da varılan anlaşmalar temel taşı niteliğinde. Uzlaşma sürecini ilerletebilecek ve bir atılımı mümkün kılabilecek olan da tam olarak bu anlaşmalar” diyerek durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya, dondurulmuş varlıklarından 1 milyar doları Gazze Barış Kurulu'na gönderme girişimine henüz bir yanıt alamadı.
Küba’da durum çok kritik. Diplomatik kanallar aracılığıyla Kübalı dostlarıyla yoğun temasları sürdürüyoruz.
ABD'nin boğucu yöntemleri Küba için birçok zorluğa neden oluyor.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Anchorage'daki zirveden sonra her şey ters yönde ilerliyor
11:56
