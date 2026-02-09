https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kremlin-anchorage-anlasmasinin-ayrintilarini-aciklamak-istemiyoruz-1103367627.html
Kremlin: Anchorage anlaşmasının ayrıntılarını açıklamak istemiyoruz
Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında varılan anlaşmanın temel taşı niteliğinde olduğunu kaydeden Peskov... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, “Ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bu meselede kamuoyuna açık, megafon diplomasisi yapmak yerine, görüşmeleri basına kapalı yürütmenin bu işin yararına olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “Açıkça görülüyor ki, Anchorage'da varılan anlaşmalar temel taşı niteliğinde. Uzlaşma sürecini ilerletebilecek ve bir atılımı mümkün kılabilecek olan da tam olarak bu anlaşmalar” diyerek durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
SON HABERLER
13:13 09.02.2026 (güncellendi: 13:23 09.02.2026)
Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasında varılan anlaşmanın temel taşı niteliğinde olduğunu kaydeden Peskov, müzakerelerin basına kapalı yürütüldüğüne dikkat çekerek anlaşmanın ayrıntılarını açıklamanın doğru olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, “Ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bu meselede kamuoyuna açık, megafon diplomasisi yapmak yerine, görüşmeleri basına kapalı yürütmenin bu işin yararına olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, “Açıkça görülüyor ki, Anchorage'da varılan anlaşmalar temel taşı niteliğinde. Uzlaşma sürecini ilerletebilecek ve bir atılımı mümkün kılabilecek olan da tam olarak bu anlaşmalar” diyerek durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Peskov’un basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya, dondurulmuş varlıklarından 1 milyar doları Gazze Barış Kurulu'na gönderme girişimine henüz bir yanıt alamadı.
Küba’da durum çok kritik. Diplomatik kanallar aracılığıyla Kübalı dostlarıyla yoğun temasları sürdürüyoruz.
ABD'nin boğucu yöntemleri Küba için birçok zorluğa neden oluyor.