https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/rusya-bati-ulkeleri-belarusta-anayasal-duzeni-degistirmeyi-amacliyor-1103362637.html
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor
Sputnik Türkiye
Batı ülkelerinin, Belarus’ta sivil toplum örgütleri aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırmayı ve anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T11:56+0300
2026-02-09T11:56+0300
2026-02-09T11:58+0300
dünya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
belarus
batı
stk
abd
i̇ngiltere
almanya
polonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093575488_0:18:1265:730_1920x0_80_0_0_f67746162d2540754ebcbc94b2b894ca.png
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’nın başını çektiği Batı ülkelerinin Belarus’taki mevcut iktidara karşı ‘renkli devrim’ planladığı uyarısında bulundu.SVR’den yapılan açıklamaya, “Gelen bilgilere göre, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinden ‘demokratikleşme’ kurumları, ajansları ve vakıflarının da olduğu Batı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, Belarus'taki anayasal düzeni değiştirmek ve durumu yeniden istikrarsızlaştırmak için güç ve kaynak topluyorlar” ifadesi kullanıldı.Yeni ‘renkli devrim’ senaryosunu hayata geçirmek için, Belarus toplumunda yeni liberal şahısları bulma görevi verildi.Batılılar, yıkıcı faaliyetlerde kullanmak üzere, Belarus muhaliflerinin kapsamlı ‘envanterini’ çıkarmayı planlıyor. 2030 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alınırken ‘Lukaşenko'ya kızgın olanlardan’ oluşan bir kaynak oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.Batı’nın, Minsk ve Moskova arasındaki bağı zayıflatmayı ve Rusya'nın Birlik Devleti'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmayı umduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bati-medyasi-starmer-bu-hafta-istifa-edebilir-1103361972.html
rusya
belarus
batı
abd
i̇ngiltere
almanya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093575488_136:0:1131:746_1920x0_80_0_0_3b2f4a2095a81dff678f6bcd8fbaeff2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), belarus, batı, stk, abd, i̇ngiltere, almanya, polonya
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), belarus, batı, stk, abd, i̇ngiltere, almanya, polonya
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor
11:56 09.02.2026 (güncellendi: 11:58 09.02.2026)
Batı ülkelerinin, Belarus’ta sivil toplum örgütleri aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırmayı ve anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’nın başını çektiği Batı ülkelerinin Belarus’taki mevcut iktidara karşı ‘renkli devrim’ planladığı uyarısında bulundu.
SVR’den yapılan açıklamaya, “Gelen bilgilere göre, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinden ‘demokratikleşme’ kurumları, ajansları ve vakıflarının da olduğu Batı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, Belarus'taki anayasal düzeni değiştirmek ve durumu yeniden istikrarsızlaştırmak için güç ve kaynak topluyorlar” ifadesi kullanıldı.
Yeni ‘renkli devrim’ senaryosunu hayata geçirmek için, Belarus toplumunda yeni liberal şahısları bulma görevi verildi.
Batılılar, yıkıcı faaliyetlerde kullanmak üzere, Belarus muhaliflerinin kapsamlı ‘envanterini’ çıkarmayı planlıyor. 2030 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alınırken ‘Lukaşenko'ya kızgın olanlardan’ oluşan bir kaynak oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Batı’nın, Minsk ve Moskova arasındaki bağı zayıflatmayı ve Rusya'nın Birlik Devleti'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmayı umduğu ifade edildi.