https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/rusya-bati-ulkeleri-belarusta-anayasal-duzeni-degistirmeyi-amacliyor-1103362637.html

Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor

Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor

Sputnik Türkiye

Batı ülkelerinin, Belarus’ta sivil toplum örgütleri aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırmayı ve anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T11:56+0300

2026-02-09T11:56+0300

2026-02-09T11:58+0300

dünya

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

belarus

batı

stk

abd

i̇ngiltere

almanya

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093575488_0:18:1265:730_1920x0_80_0_0_f67746162d2540754ebcbc94b2b894ca.png

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’nın başını çektiği Batı ülkelerinin Belarus’taki mevcut iktidara karşı ‘renkli devrim’ planladığı uyarısında bulundu.SVR’den yapılan açıklamaya, “Gelen bilgilere göre, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinden ‘demokratikleşme’ kurumları, ajansları ve vakıflarının da olduğu Batı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, Belarus'taki anayasal düzeni değiştirmek ve durumu yeniden istikrarsızlaştırmak için güç ve kaynak topluyorlar” ifadesi kullanıldı.Yeni ‘renkli devrim’ senaryosunu hayata geçirmek için, Belarus toplumunda yeni liberal şahısları bulma görevi verildi.Batılılar, yıkıcı faaliyetlerde kullanmak üzere, Belarus muhaliflerinin kapsamlı ‘envanterini’ çıkarmayı planlıyor. 2030 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alınırken ‘Lukaşenko'ya kızgın olanlardan’ oluşan bir kaynak oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.Batı’nın, Minsk ve Moskova arasındaki bağı zayıflatmayı ve Rusya'nın Birlik Devleti'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmayı umduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bati-medyasi-starmer-bu-hafta-istifa-edebilir-1103361972.html

rusya

belarus

batı

abd

i̇ngiltere

almanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), belarus, batı, stk, abd, i̇ngiltere, almanya, polonya