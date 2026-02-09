Türkiye
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor
Batı ülkelerinin, Belarus’ta sivil toplum örgütleri aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırmayı ve anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı belirtildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’nın başını çektiği Batı ülkelerinin Belarus’taki mevcut iktidara karşı ‘renkli devrim’ planladığı uyarısında bulundu.SVR’den yapılan açıklamaya, “Gelen bilgilere göre, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinden ‘demokratikleşme’ kurumları, ajansları ve vakıflarının da olduğu Batı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, Belarus'taki anayasal düzeni değiştirmek ve durumu yeniden istikrarsızlaştırmak için güç ve kaynak topluyorlar” ifadesi kullanıldı.Yeni ‘renkli devrim’ senaryosunu hayata geçirmek için, Belarus toplumunda yeni liberal şahısları bulma görevi verildi.Batılılar, yıkıcı faaliyetlerde kullanmak üzere, Belarus muhaliflerinin kapsamlı ‘envanterini’ çıkarmayı planlıyor. 2030 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alınırken ‘Lukaşenko'ya kızgın olanlardan’ oluşan bir kaynak oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.Batı’nın, Minsk ve Moskova arasındaki bağı zayıflatmayı ve Rusya'nın Birlik Devleti'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmayı umduğu ifade edildi.
Rusya: Batı ülkeleri, Belarus'ta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlıyor

11:56 09.02.2026 (güncellendi: 11:58 09.02.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya Dış İstihbarat Servisi
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Batı ülkelerinin, Belarus’ta sivil toplum örgütleri aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırmayı ve anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD, İngiltere, Almanya ve Polonya’nın başını çektiği Batı ülkelerinin Belarus’taki mevcut iktidara karşı ‘renkli devrim’ planladığı uyarısında bulundu.
SVR’den yapılan açıklamaya, “Gelen bilgilere göre, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinden ‘demokratikleşme’ kurumları, ajansları ve vakıflarının da olduğu Batı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, Belarus'taki anayasal düzeni değiştirmek ve durumu yeniden istikrarsızlaştırmak için güç ve kaynak topluyorlar” ifadesi kullanıldı.
Yeni ‘renkli devrim’ senaryosunu hayata geçirmek için, Belarus toplumunda yeni liberal şahısları bulma görevi verildi.
Batılılar, yıkıcı faaliyetlerde kullanmak üzere, Belarus muhaliflerinin kapsamlı ‘envanterini’ çıkarmayı planlıyor. 2030 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alınırken ‘Lukaşenko'ya kızgın olanlardan’ oluşan bir kaynak oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Batı’nın, Minsk ve Moskova arasındaki bağı zayıflatmayı ve Rusya'nın Birlik Devleti'nin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmayı umduğu ifade edildi.
