Yeşil pasaport isteyen sanatçılara Funda Arar da eklendi: 'Bize verilmesi de yetmez'

Funda Arar da Demet Akalın gibi kendilerine yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyledi. Arar, "Bize verilmesi yetmez. Sahnede bizlere eşlik eden müzisyenlere... 23.01.2026

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi üzerine sanatçılara da aynı hakkın tanınmasını istemişti. Akalın; "Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.Müzisyenlerin yeşil pasaport talebiDemet Akalın'ın bu sözlerine meslektaşı Funda Arar da destek verdi. Arar, vize sorunlarına dikkat çekerek yeşil pasaportun ekipteki müzisyenler için de gerekli olduğunu söyledi.Funda Arar; "Vize problemi yaşadık. Gitarist arkadaşımız iki defa başvurmasına rağmen çıkmadı" dedi.'Turneleri zorluyor'Funda Arar, sözlerini şöyle sürdürdü;

