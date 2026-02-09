Prof Dr. Sambur: General suikastı müzakerelerin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/prof-dr-sambur-general-suikasti-muzakerelerin-seyrini-degistirmeyi-amacliyor-1103356986.html
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.Müzakerelerin devam ettiği süreçte yaşanan bu suikast girişimini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:“Görüşmeler sırasında karşımıza çıkan ve kendini tekrar eden bir kalıp var aslında. Daha önceki müzakere süreçlerinde de benzer saldırıların yaşandığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken meydana gelen bu son saldırı, Ukrayna’nın müzakere sürecinde çeşitli mesajlar vermek istediğini gösteriyor.”Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna’nın masada güçlü görünmeye çalıştığını belirten Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.
Müzakerelerin devam ettiği süreçte yaşanan bu suikast girişimini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:
“Görüşmeler sırasında karşımıza çıkan ve kendini tekrar eden bir kalıp var aslında. Daha önceki müzakere süreçlerinde de benzer saldırıların yaşandığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken meydana gelen bu son saldırı, Ukrayna’nın müzakere sürecinde çeşitli mesajlar vermek istediğini gösteriyor.”
Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna’nın masada güçlü görünmeye çalıştığını belirten Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birincisi, Ukrayna bu tür saldırılarla kendi iç kamuoyuna ve kendisini destekleyen aktörlere askerî açıdan yenilmediği mesajını vermeye çalışıyor. İkincisi, Ukrayna yalnız olmadığını ve arkasında NATO’nun bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak ise özellikle Trump’ın yeniden iş başına gelmesinden sonra Kiev yönetiminin kendisini zayıflamış hissettiğini söyleyebiliriz. Trump’ın Kiev yönetiminin çizgisinden uzak bir tutum sergilemesi, Ukrayna’yı zayıflatan ve Rusya’yı güçlendiren bir tablo ortaya koyuyor. Bu noktada Ukrayna’yı destekleyen Avrupalı güçlerin —İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin— Ukrayna istihbaratı aracılığıyla bu tür saldırıların organize edilmesine dolaylı ya da dolaysız destek verdiği görülüyor.
Dolayısıyla bir Rus generalinin suikasta uğraması yalnızca bir istihbarat operasyonu olarak değil; aynı zamanda müzakerelerin seyrini etkilemeyi, Rusya’yı baskı altına almayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak değerlendirilmelidir.”