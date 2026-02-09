Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Prof Dr. Sambur: General suikastı müzakerelerin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor
Prof Dr. Sambur: General suikastı müzakerelerin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor
Prof Dr. Sambur: General suikastı müzakerelerin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam ederken, Rusya'da Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimi... 09.02.2026
2026-02-09T09:10+0300
2026-02-09T09:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103340518_0:18:775:454_1920x0_80_0_0_0c5938d05b80f79bf3a261ac96563e0f.png
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.Müzakerelerin devam ettiği süreçte yaşanan bu suikast girişimini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:“Görüşmeler sırasında karşımıza çıkan ve kendini tekrar eden bir kalıp var aslında. Daha önceki müzakere süreçlerinde de benzer saldırıların yaşandığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken meydana gelen bu son saldırı, Ukrayna’nın müzakere sürecinde çeşitli mesajlar vermek istediğini gösteriyor.”Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna’nın masada güçlü görünmeye çalıştığını belirten Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:
2026
09:10 09.02.2026
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam ederken, Rusya’da Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimi gerçekleşti. Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur bu gelişmelerin etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.
Müzakerelerin devam ettiği süreçte yaşanan bu suikast girişimini Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları belirtti:
Görüşmeler sırasında karşımıza çıkan ve kendini tekrar eden bir kalıp var aslında. Daha önceki müzakere süreçlerinde de benzer saldırıların yaşandığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler devam ederken meydana gelen bu son saldırı, Ukrayna’nın müzakere sürecinde çeşitli mesajlar vermek istediğini gösteriyor.”
Sahada büyük kayıplar yaşayan Ukrayna’nın masada güçlü görünmeye çalıştığını belirten Sambur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birincisi, Ukrayna bu tür saldırılarla kendi iç kamuoyuna ve kendisini destekleyen aktörlere askerî açıdan yenilmediği mesajını vermeye çalışıyor. İkincisi, Ukrayna yalnız olmadığını ve arkasında NATO’nun bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak ise özellikle Trump’ın yeniden iş başına gelmesinden sonra Kiev yönetiminin kendisini zayıflamış hissettiğini söyleyebiliriz. Trump’ın Kiev yönetiminin çizgisinden uzak bir tutum sergilemesi, Ukrayna’yı zayıflatan ve Rusya’yı güçlendiren bir tablo ortaya koyuyor. Bu noktada Ukrayna’yı destekleyen Avrupalı güçlerin —İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin— Ukrayna istihbaratı aracılığıyla bu tür saldırıların organize edilmesine dolaylı ya da dolaysız destek verdiği görülüyor.
Dolayısıyla bir Rus generalinin suikasta uğraması yalnızca bir istihbarat operasyonu olarak değil; aynı zamanda müzakerelerin seyrini etkilemeyi, Rusya’yı baskı altına almayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak değerlendirilmelidir.”
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
