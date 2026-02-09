Prof Dr. Sambur: General suikastı müzakerelerin seyrini değiştirmeyi amaçlıyor

“Birincisi, Ukrayna bu tür saldırılarla kendi iç kamuoyuna ve kendisini destekleyen aktörlere askerî açıdan yenilmediği mesajını vermeye çalışıyor. İkincisi, Ukrayna yalnız olmadığını ve arkasında NATO’nun bulunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak ise özellikle Trump’ın yeniden iş başına gelmesinden sonra Kiev yönetiminin kendisini zayıflamış hissettiğini söyleyebiliriz. Trump’ın Kiev yönetiminin çizgisinden uzak bir tutum sergilemesi, Ukrayna’yı zayıflatan ve Rusya’yı güçlendiren bir tablo ortaya koyuyor. Bu noktada Ukrayna’yı destekleyen Avrupalı güçlerin —İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin— Ukrayna istihbaratı aracılığıyla bu tür saldırıların organize edilmesine dolaylı ya da dolaysız destek verdiği görülüyor.