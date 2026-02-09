https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/portekizde-ikinci-turu-kazanan-antonio-jose-seguro-cumhurbaskani-oldu-1103357475.html
Portekiz'de ikinci turu kazanan Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı oldu
09.02.2026
Portekiz’de bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetteki Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro, oyların yüzde 66,2’sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Ülkede 11 milyondan fazla seçmen, iki dönemdir görev yapan ve yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa’nın yerine geçecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.
Ulusal Seçim Komitesi tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, 63 yaşındaki Seguro yüzde 66,2 oy alırken, Chega Partisi lideri Andre Ventura yüzde 33,8’de kaldı. Bu sonuçlarla Seguro, Portekiz’in 1974’ten sonraki demokrasi tarihinde 8’inci cumhurbaşkanı oldu.
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ikinci tur seçimlerini kazanan Antonio Jose Seguro’nun cumhurbaşkanı seçildiğini kamuoyuna duyurdu. Porto’da gazetecilere açıklama yapan Montenegro, partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasına rağmen azınlık hükümetinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Seçim zaferinin ardından PS’nin seçim merkezine giderken konuşan Seguro, şu ifadeleri kullandı:
Portekiz halkı mükemmel. Demokrasimize büyük bir bağlılık gösterdiler. Güvenlerini kazandığımı düşünüyorum. Çok güzel bir sonuç. Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum.
2011-2014 yılları arasında Sosyalist Parti liderliği yapan Seguro, 2001-2002 döneminde ise başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.
Katılım yüzde 51’de kaldı
Şiddetli yağışların etkili olduğu kötü hava koşulları altında yapılan seçimlere katılım oranının yüzde 51 seviyesinde kaldığı bildirildi.
18 Ocak’ta yapılan ilk turda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oy alarak ikinci tura yükselmişti. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 11 oy alarak beşinci sırada kalmış ve ikinci tura kalamamıştı.