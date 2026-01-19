https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/portekizde-11-adayin-yaristigi-cumhurbaskanligi-secimi-resmi-olmayan-sonuclara-gore-ikinci-tura-1102836162.html
Portekiz'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Portekiz'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Sputnik Türkiye
Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre hiçbir aday mutlak çoğunluğu yakalayamadı. Ülkede 8 Şubat'ta ikinci tura gidelecek. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T00:41+0300
2026-01-19T00:41+0300
2026-01-19T01:12+0300
dünya
portekiz
chega partisi
sosyal demokrat partisi (psd)
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102836505_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_daf86e176361f3b6daa34c5549fd1c65.jpg
Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu'nun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlarda muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30.7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri olan Andre Ventura da yüzde 24.2 ile 11 aday arasında en çok oy oranı elde ederek ikinci turda yarışmaya hak kazandı.İktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 12 civarında oy aldı.Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.Art arda iki dönem olmak üzere son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak isim 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura arasında yapılacak seçimde belli olacak.Şimdiye kadar yayımlanan anketler, Seguro'yu cumhurbaşkanı olmaya daha yakın gösteriyordu.Portekiz'de bu zamana kadar yapılan tüm anketler cumhurbaşkanının belirlenmesi için ikinci tura gidileceğini gösteriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/rus-uzman-abd-ulusal-egoizm-ve-emperyalizm-politikasina-geri-dondu-1102834223.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102836505_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4bd683914f61cb41061c6973a5fe308a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
portekiz, chega partisi, sosyal demokrat partisi (psd), seçim
portekiz, chega partisi, sosyal demokrat partisi (psd), seçim
Portekiz'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
00:41 19.01.2026 (güncellendi: 01:12 19.01.2026)
Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre hiçbir aday mutlak çoğunluğu yakalayamadı. Ülkede 8 Şubat'ta ikinci tura gidelecek.
Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu'nun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlarda muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30.7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri olan Andre Ventura da yüzde 24.2 ile 11 aday arasında en çok oy oranı elde ederek ikinci turda yarışmaya hak kazandı.
İktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 12 civarında oy aldı.
Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.
Art arda iki dönem olmak üzere son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak isim 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura arasında yapılacak seçimde belli olacak.
Şimdiye kadar yayımlanan anketler, Seguro'yu cumhurbaşkanı olmaya daha yakın gösteriyordu.
Portekiz'de bu zamana kadar yapılan tüm anketler cumhurbaşkanının belirlenmesi için ikinci tura gidileceğini gösteriyordu.