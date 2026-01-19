https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/portekizde-11-adayin-yaristigi-cumhurbaskanligi-secimi-resmi-olmayan-sonuclara-gore-ikinci-tura-1102836162.html

Portekiz'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Portekiz'de 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Portekiz'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre hiçbir aday mutlak çoğunluğu yakalayamadı. Ülkede 8 Şubat'ta ikinci tura gidelecek. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu'nun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlarda muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30.7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri olan Andre Ventura da yüzde 24.2 ile 11 aday arasında en çok oy oranı elde ederek ikinci turda yarışmaya hak kazandı.İktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes ise yüzde 12 civarında oy aldı.Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.Art arda iki dönem olmak üzere son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak isim 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura arasında yapılacak seçimde belli olacak.Şimdiye kadar yayımlanan anketler, Seguro'yu cumhurbaşkanı olmaya daha yakın gösteriyordu.Portekiz'de bu zamana kadar yapılan tüm anketler cumhurbaşkanının belirlenmesi için ikinci tura gidileceğini gösteriyordu.

