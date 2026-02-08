https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/abdli-kayakci-lindsey-vonn-olimpiyatlarda-agir-bir-kaza-gecirdi-helikopterle-goturuldu-1103351244.html

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, olimpiyatlarda ağır bir kaza geçirdi, helikopterle götürüldü

Spot: Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda yarışan ABD’li kayak efsanesi Lindsey Vonn, kopuk ön çapraz bağ (ACL) sakatlığına rağmen çıktığı iniş yarışında 13 saniye sonra düştü.

ABD’li alp disiplini kayakçısı Lindsey Vonn, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda kadınlar downhill ' (iniş yarışı) mücadelesinde ağır bir kaza geçirdi. Kopuk ön çapraz bağ sakatlığına rağmen altın madalya hedefiyle yarışan Vonn, starttan yaklaşık 13 saniye sonra kontrolünü kaybederek pist dışına savruldu.Reuters’a konuşan bilgili bir kaynak, 41 yaşındaki sporcunun İtalya’nın Treviso kentindeki hastaneye helikopterle götürüldüğünü söyledi. Vonn’un pistte tıbbi sedyeye sabitlenerek hava kurtarma ekibi tarafından alındığı belirtildi.'Havalanarak pist dışına çıktı'Sol dizinde destek aparatıyla yarışan Vonn’un, dördüncü kapıya omzuyla temas ettikten sonra dengesini yitirdiği ve havalanarak yüksek hızla pist dışına çıktığı aktarıldı. Televizyon yayınında sporcunun acı içinde bağırdığı duyulurken, finiş alanında kısa süreli sessizlik oluştu.Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ‘sağlık ekibinin anında müdahale ettiğini ve müdahale süresinin son derece iyi olduğunu’ açıkladı. Vonn’un sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı.Yarışı en iyi dereceyle tamamlayan ve dünya şampiyonu unvanı bulunan ABD’li Breezy Johnson, kaza sırasında gözlerini kapatarak tepki verdi. Johnson daha sonra altın madalya kazanırken, günün takım için ‘gurur ve acının birlikte yaşandığı’ bir gün olduğunu söyledi.Tarihin en başarılı kadın kayakçılarından2010 Olimpiyat şampiyonu olan Vonn, 84 Dünya Kupası zaferiyle tarihin en başarılı kadın kayakçıları arasında yer alıyor. Oyunların en yüksek profilli sporcularından biri olarak görülen Vonn’un kazası organizasyonda büyük yankı uyandırdı.Eurosport yorumcusu ve çifte olimpiyat şampiyonu Tina Maze, Vonn’un inişinde ‘çok fazla risk aldığını’ belirterek, ‘Sağlıklı olmadığınızda sonuçlar daha ağır olabilir ama Lindsey’i tanıyoruz, bu onun kararıydı’ dedi.

