Mossad soruşturması: 2 kişi tutuklandı
Mossad soruşturması: 2 kişi tutuklandı
İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu tutuklandı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
MİT’in takibinde olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya ve çalışanı Veysel Kerimoğlu 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.Derya’nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini kullanarak Filistinlilerle sosyal ve ticari ilişkiler kurduğu, bu yolla elde ettiği bilgileri İsrail istihbaratına (Mossad) ilettiği tespit edildi. İki şüpheli, İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
21:57 09.02.2026
İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu tutuklandı.
MİT’in takibinde olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya ve çalışanı Veysel Kerimoğlu 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Derya’nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini kullanarak Filistinlilerle sosyal ve ticari ilişkiler kurduğu, bu yolla elde ettiği bilgileri İsrail istihbaratına (Mossad) ilettiği tespit edildi.
İki şüpheli, İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
