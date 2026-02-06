https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/mitten-operasyon-2-gozalti-1103305955.html

MİT'ten operasyon: 2 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mossad'a çalıştığı belirlenen iki şüpheliyi yakaladığını duyurdu. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

MİT'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu isimli iki kişi gözaltına alındı.

