MİT'ten operasyon: 2 gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mossad'a çalıştığı belirlenen iki şüpheliyi yakaladığını duyurdu. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
MİT'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TEM Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu isimli iki kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor
