MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız

09.02.2026

MHP'nin kuruluşunun 57'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Şanla Şerefle 57. Yıl' programında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir" dedi. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdikBahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle; Hasbi anlayışımızla 57 yılı geride bıraktık. 10 yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları bozduk yutmadık. Kara sevdalı olduğumuz milletimize hizmet etmek için karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hep hasbi olduk. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Bağımsız vicdanımızla 57 yıl geçirdik. Çizgimizde kırıklık olmadı. Giden gitmiş satan satmıştır, davasını namus bilen buradadır.Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Muhafazakar değilsiniz, demokrat değilsiniz olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsalar da ilk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihini yapmıştır.Terörsüz Türkiye vurgusu yaptıİlk günkü gibi Türkçüyüz, ülkümüzden sapmadık. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi; MHP ve Cumhur ittifakıdır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve dayanışmanın hakim ve hafi olması esas gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye, sadece bölgemizin değil, dünyanın ağırlık merkezidir.Herkesi uyarıyorum57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyarıyorum; Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir. Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade MHP ve Cumhur ittifakıdır.MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdırKardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdır. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir."

