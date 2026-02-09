Türkiye
Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar ve sağanak yağışı uyarısı: Türkiye genelinde yağmurlu bir gün
Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar ve sağanak yağışı uyarısı: Türkiye genelinde yağmurlu bir gün
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir gün bekleniyor. Sağanak ve kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun... 09.02.2026
2026-02-09T06:57+0300
2026-02-09T06:57+0300
Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar ve sağanak yağışı uyarısı: Türkiye genelinde yağmurlu bir gün

06:57 09.02.2026
© AAKarla karışık yağmur
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir gün bekleniyor. Sağanak ve kar yağışı, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacak. Gece ve sabah erken saatlerde doğu bölgelerde buzlanma bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 bölgeye yoğun kar ve sağanak uyarısı

Yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN – 7°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
