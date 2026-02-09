https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/meteorolojiden-3-bolgeye-yogun-kar-ve-saganak-yagisi-uyarisi-turkiye-genelinde-yagmurlu-bir-gun-1103354622.html

Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar ve sağanak yağışı uyarısı: Türkiye genelinde yağmurlu bir gün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.3 bölgeye yoğun kar ve sağanak uyarısıYağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMANİSA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutluANTALYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıHATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlıISPARTA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Kayseri ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.ANKARA – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANKIRI – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİVAS – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurluDÜZCE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıARTVİN – 7°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON – 13°C – Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP – 15°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

