https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/koycegizde-bolgenin-sifa-kaynagi-2-bin-yillik-kaplicalar-sular-altinda-kaldi-1103352936.html
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağışların ardından Köyceğiz Gölü yükselen su seviyesi ve lodosla beraber taştı. Böylelikle Sultaniye Kaplıcaları ve çamur... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T22:00+0300
2026-02-08T22:00+0300
2026-02-08T22:00+0300
türki̇ye
köyceğiz
ege bölgesi
sağanak
kaplıca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103352779_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a81e001051bd8ec7b486fb9775524e6.jpg
Özellikle Ege Bölgesi'nde çok sayıda ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucu Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı.Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sulara gömüldü.İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmenin yolu ise Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/hatayda-saganak-sele-donustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda-kaldi-1103345126.html
türki̇ye
köyceğiz
ege bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103352779_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e36b5ac240d76534961cf1ff95b496bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köyceğiz, ege bölgesi, sağanak, kaplıca
köyceğiz, ege bölgesi, sağanak, kaplıca
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağışların ardından Köyceğiz Gölü yükselen su seviyesi ve lodosla beraber taştı. Böylelikle Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sular altında kaldı.
Özellikle Ege Bölgesi'nde çok sayıda ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucu Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı.
Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sulara gömüldü.
İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.
Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmenin yolu ise Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle mümkün.