https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/koycegizde-bolgenin-sifa-kaynagi-2-bin-yillik-kaplicalar-sular-altinda-kaldi-1103352936.html

Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı

Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağışların ardından Köyceğiz Gölü yükselen su seviyesi ve lodosla beraber taştı. Böylelikle Sultaniye Kaplıcaları ve çamur... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-08T22:00+0300

2026-02-08T22:00+0300

2026-02-08T22:00+0300

türki̇ye

köyceğiz

ege bölgesi

sağanak

kaplıca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103352779_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a81e001051bd8ec7b486fb9775524e6.jpg

Özellikle Ege Bölgesi'nde çok sayıda ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucu Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı.Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sulara gömüldü.İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmenin yolu ise Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle mümkün.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/hatayda-saganak-sele-donustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda-kaldi-1103345126.html

türki̇ye

köyceğiz

ege bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köyceğiz, ege bölgesi, sağanak, kaplıca