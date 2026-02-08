Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/koycegizde-bolgenin-sifa-kaynagi-2-bin-yillik-kaplicalar-sular-altinda-kaldi-1103352936.html
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağışların ardından Köyceğiz Gölü yükselen su seviyesi ve lodosla beraber taştı. Böylelikle Sultaniye Kaplıcaları ve çamur... 08.02.2026, Sputnik Türkiye
Özellikle Ege Bölgesi'nde çok sayıda ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucu Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı.Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sulara gömüldü.İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmenin yolu ise Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/hatayda-saganak-sele-donustu-ev-ve-is-yerleri-su-altinda-kaldi-1103345126.html
Köyceğiz'de bölgenin şifa kaynağı 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağışların ardından Köyceğiz Gölü yükselen su seviyesi ve lodosla beraber taştı. Böylelikle Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sular altında kaldı.
Özellikle Ege Bölgesi'nde çok sayıda ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucu Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki 2 bin yıllık kaplıcalar sular altında kaldı.
Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sulara gömüldü.
İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.
Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmenin yolu ise Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle mümkün.
TÜRKİYE
Hatay'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
14:32
