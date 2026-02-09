https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/libya-aciklarinda-facia-2si-bebek-53-gocmen-hayatini-kaybetti-1103374576.html

Libya açıklarında facia: 2'si bebek 53 göçmen hayatını kaybetti

Libya açıklarında facia: 2'si bebek 53 göçmen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan şişme botun alabora olması sonucu iki bebek dahil 53 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi. Olayın, Orta Akdeniz’deki... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

dünya

afrika

libya

uluslararası göç örgütü (iom)

mülteci

bot

kaza

akdeniz

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında yaşanan son göçmen faciasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 55 kişiyi taşıyan şişme botun alabora olması sonucu iki bebek dahil 53 düzensiz göçmen hayatını kaybetti ya da kayboldu.Botun, perşembe günü Zaviye kentinden denize açıldığı, cuma günü ise Zuvvara açıklarında battığı bildirildi. Bilgilerin, kazadan sağ kurtulan göçmenlerin ifadelerine dayandığı aktarıldı.'Sadece iki kişi kurtarıldı'IOM’un açıklamasında, Libya makamlarının yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda yalnızca iki Nijeryalı kadının kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılanlardan birinin eşini, diğerinin ise iki bebeğini denizde kaybettiğini söylediği aktarıldı.Yetkililer, botta bulunan diğer kişilere ulaşılamadığını ve ölü ya da kayıp sayısının bu nedenle yüksek olduğunu kaydetti. Olayın ardından bölgede arama çalışmalarının sürdüğü ancak umutların giderek azaldığı ifade edildi.Orta Akdeniz’de ölümler artıyorBirleşmiş Milletler’e bağlı kuruluş, Orta Akdeniz göç rotasının dünyanın en tehlikeli güzergahlarından biri olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca bu rotada 1300’den fazla göçmenin kaybolduğu bildirildi.Sadece ocak ayında, aşırı hava koşulları nedeniyle yaşanan ve 'görünmeyen' olarak tanımlanan kazalarda en az 375 göçmenin öldüğü ya da kaybolduğu aktarıldı. Son olayla birlikte, 2026 yılında Orta Akdeniz rotasında ölü ya da kayıp olarak bildirilen göçmen sayısının en az 484’e ulaştığı belirtildi.Libya’nın, çatışma ve yoksulluktan kaçan göçmenler için Avrupa’ya uzanan en riskli geçiş noktalarından biri haline geldiği, bu güzergahta yaşanan faciaların ise her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

