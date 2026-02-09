Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-anchoragedaki-zirveden-sonra-her-sey-ters-yonde-ilerliyor-1103362542.html
Lavrov: Anchorage'daki zirveden sonra her şey ters yönde ilerliyor
Lavrov: Anchorage'daki zirveden sonra her şey ters yönde ilerliyor
Sputnik Türkiye
Anchorage zirvesinden sonra Rusya-ABD işbirliğinin gelişmesini ve Ukrayna krizinin çözülmesini beklediklerini anlatan Lavrov, ancak pratikte bunun tersinin... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T11:56+0300
2026-02-09T11:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir putin
rusya
donald trump
sergey lavrov
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099723355_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_1879d4dfdb916e7b39f846081be4f1f0.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage zirvesinin ardından Rusya ile ABD'nin geniş işbirliğine geçiş yapması gerektiğini ancak pratikte her şeyin ters yönde geliştiğini belirtti.TV BRICS'e demeç veren Lavrov, Rus lider Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvede ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik önerilerini kabul ettiğini anımsattı.Lavrov, "Bize Ukrayna sorununun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Anchorage'da ABD'nin teklifini kabul ettik. Dürüst olmak gerekirse, teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik, dolayısıyla sorun çözülmeli. Ancak pratikte her şey tam tersi görünüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/valday-kulubu-moskovada-ortadoguyu-masaya-yatiriyor-onur-konugu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-1103358908.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099723355_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_05719570b9167527a477c2e6bb3b47d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir putin, rusya, donald trump, sergey lavrov, alaska
abd, vladimir putin, rusya, donald trump, sergey lavrov, alaska

Lavrov: Anchorage'daki zirveden sonra her şey ters yönde ilerliyor

11:56 09.02.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Anchorage zirvesinden sonra Rusya-ABD işbirliğinin gelişmesini ve Ukrayna krizinin çözülmesini beklediklerini anlatan Lavrov, ancak pratikte bunun tersinin yaşandığını gördüklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage zirvesinin ardından Rusya ile ABD'nin geniş işbirliğine geçiş yapması gerektiğini ancak pratikte her şeyin ters yönde geliştiğini belirtti.

TV BRICS'e demeç veren Lavrov, Rus lider Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvede ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik önerilerini kabul ettiğini anımsattı.

Lavrov, "Bize Ukrayna sorununun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Anchorage'da ABD'nin teklifini kabul ettik. Dürüst olmak gerekirse, teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik, dolayısıyla sorun çözülmeli. Ancak pratikte her şey tam tersi görünüyor" dedi.
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, habla en la conferencia de prensa de la 22ª reunión anual del Club de Discusión Valdai en Sochi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
Valday Kulübü Moskova’da Ortadoğu’yu masaya yatırıyor: Onur konuğu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала