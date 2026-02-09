https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-anchoragedaki-zirveden-sonra-her-sey-ters-yonde-ilerliyor-1103362542.html
Lavrov: Anchorage'daki zirveden sonra her şey ters yönde ilerliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anchorage zirvesinin ardından Rusya ile ABD'nin geniş işbirliğine geçiş yapması gerektiğini ancak pratikte her şeyin ters yönde geliştiğini belirtti.TV BRICS'e demeç veren Lavrov, Rus lider Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yapılan zirvede ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik önerilerini kabul ettiğini anımsattı.Lavrov, "Bize Ukrayna sorununun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Anchorage'da ABD'nin teklifini kabul ettik. Dürüst olmak gerekirse, teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik, dolayısıyla sorun çözülmeli. Ancak pratikte her şey tam tersi görünüyor" dedi.
