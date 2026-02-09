https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/g20de-en-dusuk-issizlik-oranina-sahip-ulke-rusya-1103356259.html

G20’de en düşük işsizlik oranına sahip ülke Rusya

G20'de en düşük işsizlik oranına sahip ülke Rusya

Rusya’nın, 2025 yılı sonu itibarıyla G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke olduğu tespit edildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Sputnik, G20 ülkelerinin ulusal istatistik kurumlarının açıkladığı işsizlik oranlarını inceledi.Rusya’da işsizlik oranı 2025 Aralık ayı itibariyle yüzde 2.2 olarak gerçekleşirken bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalma sergiledi.Meksika, yüzde 2.4'lük işsizlik oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu oran 2024 yılının sonundan bu yana değişmedi.Japonya'da işsizlik oranı 0.2 puan artış göstererek yüzde 2.6'ya yükseldi.En yüksek işsizlik Güney Afrika’daG20 ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 31.9 ile Güney Afrika'da kaydedildi.Fransa (yüzde 7.7), Türkiye (yüzde 7.7) ve Kanada'da (yüzde 6,8) da önemli düzeyde işsizlik görüldü.Dünyanın en büyük ekonomilerinden dokuzunda geçen yıl işsizlik oranlarında artış kaydedildi. En büyük artış İngiltere'de yaşandı. Son verilere göre, bu ülkedeki işsizlik oranı 2025 Kasım’da yüzde 5.1'e yükselirken bir yıl öncesinde yüzde 4.4 olarak kayıtlara geçmişti.Fransa'da işsizlik oranı 2025’te yüzde 0.4 puan artış gösterirken ABD, Almanya ve Güney Kore de 0.3 pualık artışla işsizlik oranları hızla büyüyen ülkeler arasında yer aldılar.Yedi ülkede de işsizlik oranları düştü. Bu listenin başında Hindistan yer alıyor. Bu ülkedeki işsizlik oranı 1.6 puan azalarak yüzde 4,8'e düştü. Bu rakam, uzun yıllardan bu yana görülen en düşük oran oldu.

