Çiftlikte yapılan kazılarda insan kemiği bulundu: 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Çiftlikte yapılan kazılarda insan kemiği bulundu: 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan 3 kişiyle ilgili soruşturmada bir çiftlikte insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgular ele geçirildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 2006 ve 2007 yıllarından bu yana kayıp olarak aranan O.K, M.B. ve Y.Ö'nün akıbetinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.Başsavcılığın talimatıyla Ekim 2025'te harekete geçen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahısların kayboldukları dönemlerde kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarını inceledi. Bunun sonucunda, O.K'nin 20 Haziran 2006'da, M.B'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik'in Vezirhan beldesinde kayboldukları tespit edildi.Toplam 85 GSM hattının HTS analizine başvuran ekipler konuyla ilgili 11 şüpheli tespit etti.Şüphelilere ait hatların son baz sinyali verdiği Vezirhan beldesinde teknolojik imkanlarla toprak altı incelemesi yapan ekipler, kayıp 3 kişinin beldeye bağlı Mahan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öldürülerek gömüldükleri yönünde değerlendirmede bulundu.Cesetlerin bulunması amacıyla 4 ve 6 Şubat'ta söz konusu çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 bulgu, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 11 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ile 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü olayı işlediklerine dair kuvvetli şüphe iddiasıyla tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

