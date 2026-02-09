https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kamu-bankasinin-muduru-konustu-konut-kredisinde-faiz-dusecek-mi-1103376511.html

Kamu bankasının müdürü konuştu: Konut kredisinde faiz düşecek mi?

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut kredilerinde aylık maliyet oranlarının yüzde 2.5’in altında olduğunu, yıl sonuna doğru yüzde 2’ler seviyesine... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Antalya'ya bir programa katılmak üzere gelen Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan finansal değerlendirmelerde bulundu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör açısından kritik bir adım olduğunu belirten Arslan, ''Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan'' dedi.Finansman maliyetlerine de değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının ya da kar paylarının yüzde 2.5’in altına gerilediğini belirtti. Bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30’lara denk geldiğini aktaran Arslan, enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde Merkez Bankasının faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini, bankaların da bu indirimleri konut kredilerine yansıtacağını söyledi.Konut kredilerine ilişkin beklentilerini paylaşan Arslan, “Aylık maliyet oranları şu anda yüzde 2.5’in altında. Yılın ikinci yarısından sonra, yıl sonuna doğru bu oranların yüzde 2’ler seviyesine inmesini bekliyorum. Bu da vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı sağlayacak” dedi.

