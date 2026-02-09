Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Kamu bankasının müdürü konuştu: Konut kredisinde faiz düşecek mi?
konut
konut satışı
konut kredisi
konut fiyatları
sosyal konut
dar gelirli konut
kredi
Antalya'ya bir programa katılmak üzere gelen Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan finansal değerlendirmelerde bulundu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör açısından kritik bir adım olduğunu belirten Arslan, ''Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan'' dedi.Finansman maliyetlerine de değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının ya da kar paylarının yüzde 2.5’in altına gerilediğini belirtti. Bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30’lara denk geldiğini aktaran Arslan, enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde Merkez Bankasının faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini, bankaların da bu indirimleri konut kredilerine yansıtacağını söyledi.Konut kredilerine ilişkin beklentilerini paylaşan Arslan, “Aylık maliyet oranları şu anda yüzde 2.5’in altında. Yılın ikinci yarısından sonra, yıl sonuna doğru bu oranların yüzde 2’ler seviyesine inmesini bekliyorum. Bu da vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı sağlayacak” dedi.
konut, konut satışı, konut kredisi, konut fiyatları, sosyal konut, dar gelirli konut, kredi, kredi kartı limiti, kredi borcu, kredi notu
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut kredilerinde aylık maliyet oranlarının yüzde 2.5’in altında olduğunu, yıl sonuna doğru yüzde 2’ler seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Arslan, bu düşüşün halka daha uygun konut finansmanı sağlayacağını belirtti.
Antalya'ya bir programa katılmak üzere gelen Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan finansal değerlendirmelerde bulundu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör açısından kritik bir adım olduğunu belirten Arslan, ''Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan'' dedi.
Finansman maliyetlerine de değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının ya da kar paylarının yüzde 2.5’in altına gerilediğini belirtti. Bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30’lara denk geldiğini aktaran Arslan, enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde Merkez Bankasının faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini, bankaların da bu indirimleri konut kredilerine yansıtacağını söyledi.
Konut kredilerine ilişkin beklentilerini paylaşan Arslan, “Aylık maliyet oranları şu anda yüzde 2.5’in altında. Yılın ikinci yarısından sonra, yıl sonuna doğru bu oranların yüzde 2’ler seviyesine inmesini bekliyorum. Bu da vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı sağlayacak” dedi.
EKONOMİ
BDDK duyurdu: Kredi kartı ve kredi borcu olanlara 48 ay yapılandırma
31 Ocak, 00:31
