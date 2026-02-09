https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kadinlarda-felc-riskini-dusuruyor-mu-akdeniz-diyeti-mercek-altinda-1103375246.html
Kadınlarda felç riskini düşürüyor mu? Akdeniz diyeti mercek altında
Yeni bir araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenen kadınlarda inme riski anlamlı biçimde daha düşük. Bulgular, bu beslenme düzeninin uzun vadede beyin sağlığıyla... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
akdeniz diyeti
zeytinyağı
inme
felç
kalp
damar
beyin
Bilim insanlarının aktardığına göre, Akdeniz tipi beslenmeyi benimseyen kadınlarda inme görülme oranı belirgin şekilde azalıyor. Çalışma, Neurology Open Access dergisinde yayımlandı ve beslenme alışkanlıklarıyla uzun vadeli sağlık sonuçları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.Araştırmacılar, bu beslenme biçiminin inmeyi doğrudan engellediğini kanıtlamadığını ancak güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu vurguladı. Buna göre, Akdeniz diyetiyle beslenen kadınlarda hem damar tıkanıklığına bağlı inmelerin hem de beyin kanamasına bağlı inmelerin daha az görüldüğü belirtildi.Akdeniz diyeti neyi kapsıyor?Akdeniz diyeti; sebze, meyve, baklagil ve balık ağırlıklı beslenmeye dayanıyor. Zeytinyağı temel yağ kaynağı olarak öne çıkarken, kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin sınırlandırıldığı aktarıldı.Çalışmanın yazarlarından Sophia S. Wang, sağlıklı beslenmenin inme riskini azaltmadaki önemine dikkat çekerek, “Bu bulgular, sağlıklı beslenmenin inmeden korunmada kritik rol oynadığına dair artan kanıtları destekliyor” değerlendirmesinde bulundu. Wang, özellikle beyin kanamasına bağlı inmelerle ilgili bu ölçekteki verilerin sınırlı olduğuna işaret etti.100 binden fazla kadın, 21 yıllık takipAraştırmada, başlangıçta inme öyküsü bulunmayan ve ortalama yaşı 53 olan 105 binden fazla kadın incelendi. Katılımcıların beslenme alışkanlıklarının ayrıntılı anketlerle değerlendirildiği, ardından Akdeniz diyetine uyum düzeylerine göre puanlandıkları aktarıldı.Kadınlar ortalama 21 yıl boyunca takip edildi. Bu süre içinde 4 binden fazla inme vakası kaydedildi. Analizler sonucunda, Akdeniz diyetine en fazla uyan kadınların toplam inme riskinin yüzde 18 daha düşük olduğu bildirildi. Aynı grupta, damar tıkanıklığına bağlı inme riskinin yüzde 16, beyin kanamasına bağlı inme riskinin ise yüzde 25 daha az olduğu belirtildi.Araştırmacılar, sigara kullanımı, fiziksel aktivite ve tansiyon gibi diğer risk faktörleri hesaba katıldığında bile bu farkın korunduğunu ifade etti.
