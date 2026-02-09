https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bugun-dunya-sigarayi-birakma-gunu-her-yil-turkiyede-100-bin-kisi-hayatini-kaybediyor-1103367956.html

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Her yıl Türkiye'de 100 bin kişi hayatını kaybediyor

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Her yıl Türkiye'de 100 bin kişi hayatını kaybediyor

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Uzmanlar Türkiye'de her gün 300 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgularken özellikle gençler ve çocukları... 09.02.2026

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nden sigaranın zararlarına dikkat çeken uzmanlar Türkiye'de her gün yaklaşık 300 kişinin, bir yılda ise 100 bine yakın kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini vurguladı. Dünyada ise yılda 8 milyon kişi sigarayla ilişkili hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor. Bunun en az 1.3 milyonu, neredeyse 8'de biri hatta fazlası ağzına sigara sürmemiş pasif duman maruziyetiyle sağlığını kaybeden bireyler. 100 bin kişi yaşamını yitiriyorYeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirterek, özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasının sigarayla mücadelede temel öncelik olması gerektiğini söyledi.Nikotin kullanımı, yalnızca kullanıcıları değil pasif maruziyet yoluyla tüm toplumu etkileyen, dünya genelinde her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açan en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, sigara dumanında bulunan binlerce zararlı maddenin kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu hastalıklarından bağışıklık sistemi zayıflığına kadar çok sayıda ciddi rahatsızlığın temel nedenleri arasında bulunduğuna dikkati çekiyor.Her iki kullanıcıdan biriDoç. Dr. Hasan Volkan Kara, sigaranın sosyal olarak kabul görmesine rağmen her iki kullanıcıdan birinin hayatını kaybetmesine yol açan ölümcül bir bağımlılık olduğunu belirtti. Nikotinin sağlığa zararlı olduğunu tüm toplumların bildiğini, ancak sigaranın sosyal açıdan kabul görmüş bir bağımlılık olduğunu dile getiren Kara, "Dünyada 1 milyar sigara kullanıcısı var ve elimizdeki rakamlar sigaranın, nikotinin her iki kullanıcısından bir tanesini öldürdüğünü söylüyor. Yani önümüzdeki yıl ve dönemlerde bu 1 milyar kullanıcının 500 milyonu hayatını kaybedecek. Ülkemizde her gün yaklaşık 300 kişi hayatını sigaradan kaybediyor. Bu, yılda 100 bin gibi bir rakama denk geliyor. Bu nedenle tütün ve sigara hatta nikotinle olan mücadele standart üstü öneme sahip oluyor." diye konuştu.Elektronik sigara tehlikesine dikkat çekti Hem dünyada hem Türkiye'de nikotin ve sigara bağımlılığına karşı yapılan faaliyetlerin, tüketimi ve bağımlılığı ciddi oranda azalttığını vurgulayan Kara, ancak tütün endüstrisinin de bağımlılığa teşvik edici yeni yollar denemeye çalıştığını kaydetti. Kara, "Tütün endüstrisi ürünlerini pazarlamak, bu kar oranı yüksek imkanı değerlendirmek için özellikle çocuklar ve gençleri cezbetmek, onların kafalarının karışıklığından, gençliklerinden faydalanmak için yeni ürünler çıkardı. Bu ürünlerin başında elektronik sigara geliyor. Elektronik sigara damıtılmış ya da kimyasal olarak hazırlanmış, nikotinin özel aromalarda, tatlandırıcılarda, çok farklı ve çeşitli cihazların içine konularak kullanılmasını, nikotin bağımlılığını teşvik eden ürünler. İçinde nikotin olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Elektronik sigara ve sigaraya alternatif olarak yeni çıkan ürünlerin, nikotinin zararını azalttığına ya da sigaradan daha az zararlı olduğuna dair yanlış bir algı olduğunu aktaran Kara, şöyle devam etti:Yılda 8 milyon kişi hayatını kaybediyorDoç. Dr. Kara, sigarayla mücadelenin esas hedeflerinden birinin, bu ürünleri kullanmayan bireylerin pasif duman maruziyetiyle sağlık riski altına girmesini engellemek olduğunu belirtti.Tütün dumanına istem dışı maruz kalmanın da ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:"Sigaranın dünyadaki sağlığa maliyeti kişi sayısı olarak maalesef 8 milyon. Yılda 8 milyon kişi sigarayla ilişkili hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bunun en az 1,3 milyonu, neredeyse 8'de biri hatta fazlası ağzına sigara sürmemiş pasif duman maruziyetiyle sağlığını kaybeden bireyler. Bu rakamların tamamının engellenebilir sağlık sorunu olduğunu önemsemek lazım. Yani bu kişiler, duman maruziyetinden uzak kalmayı başarabilirse, hasta olma olasılıkları oldukça düşük, neredeyse yok."Hiçbirimiz güvende değiliz Kara, pasif duman maruziyetinin yalnızca sigara içilen ortamda solunan dumanla sınırlı olmadığını belirterek, bu maruziyetin iki farklı biçimde ortaya çıktığını, ikinci el duman maruziyetinin sigara içilen bir ortamda bulunan kişilerin dumanı doğrudan soluması sonucu oluştuğunu, asıl riskin ise üçüncü el duman maruziyetinde ortaya çıktığını aktardı. Üçüncü el duman maruziyetinin, sigara dumanındaki zararlı maddelerin tekstil ürünleri ve yüzeylere tutunarak uzun süre ortamda kalmasıyla gerçekleştiğini kaydeden Kara, "Belli oranın altına çekmediğimiz sigara kullanımı olan bir ülkede hiçbirimiz güvende değiliz. Bizden önce o ortamın, sigara içen bir kişi ya da kişilerce kullanılmış olması hepimizi güvensiz yapıyor. Sigarayla ilgili olan mücadele, sigara içmeyen bireylerle sigara içenlerin karşı karşıya geldiği bir durum değildir. Bu topyekun bağımsız, bağımlılıklardan uzak bir ülke adına tütün endüstrisine karşı verdiğimiz bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.

