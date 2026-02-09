Türkiye
Japonya'da tarihi seçim sonucu: Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi 3'te 2 çoğunlukla kazandı
Japonya'da tarihi seçim sonucu: Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi 3'te 2 çoğunlukla kazandı
Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti, Temsilciler Meclisi'nde 310... 09.02.2026
Japon kamu yayıncısı NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı kazandı.Sandık sayım sonuçlarına dayandırılan habere göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını kazandı.465 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir.LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi'nde çoğunluğu bulunmuyor.
00:35 09.02.2026 (güncellendi: 00:37 09.02.2026)
© AP Photo / Kim Kyung-HoonJaponya Başbakanı Sanae Takaichi
Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti, Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşarak seçimi kazandı. Bu sonuçla LDP ülkede bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanının sahibi oldu.
Japon kamu yayıncısı NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı kazandı.
Sandık sayım sonuçlarına dayandırılan habere göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.
LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.
Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını kazandı.
465 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir.
LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi'nde çoğunluğu bulunmuyor.
