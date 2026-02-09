https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/japonyada-tarihi-secim-sonucu-basbakan-sanae-takaichinin-partisi-ucte-iki-cogunlukla-kazandi-1103354110.html
Japonya'da tarihi seçim sonucu: Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi 3'te 2 çoğunlukla kazandı
Japonya'da tarihi seçim sonucu: Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi 3'te 2 çoğunlukla kazandı
Sputnik Türkiye
Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti, Temsilciler Meclisi'nde 310... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T00:35+0300
2026-02-09T00:35+0300
2026-02-09T00:37+0300
dünya
japonya
seçim
liberal demokrat parti (ldp)
temsilciler meclisi
nhk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103353953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fd676a8b1f0e7afaf656edb7f765af46.jpg
Japon kamu yayıncısı NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı kazandı.Sandık sayım sonuçlarına dayandırılan habere göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını kazandı.465 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir.LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi'nde çoğunluğu bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/japonyada-erken-secim-iktidar-koalisyonunun-alt-mecliste-3te-2-cogunlugu-bekleniyor-1103348817.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103353953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2e75e39342726fc4e19bb7c95249ac05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, seçim, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi, nhk
japonya, seçim, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi, nhk
Japonya'da tarihi seçim sonucu: Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi 3'te 2 çoğunlukla kazandı
00:35 09.02.2026 (güncellendi: 00:37 09.02.2026)
Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti, Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşarak seçimi kazandı. Bu sonuçla LDP ülkede bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanının sahibi oldu.
Japon kamu yayıncısı NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı kazandı.
Sandık sayım sonuçlarına dayandırılan habere göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.
LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.
Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını kazandı.
465 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir.
LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi'nde çoğunluğu bulunmuyor.