Japonya’da erken seçim: İktidar koalisyonunun alt mecliste 3’te 2 çoğunluğu bekleniyor

NHK projeksiyonlarına göre Başbakan Sanae Takaichi’nin partisi LDP alt mecliste yeniden çoğunluğu sağladı. Koalisyonun sandalye sayısı, ‘mutlak çoğunluk’ ve ‘nitelikli çoğunluk’ eşiklerine yaklaşmış görünüyor.
Japonya’da yapılan erken genel seçimde iktidar koalisyonunun parlamentonun alt kanadındaki sandalyelerin en az üçte ikisini kazanmasının beklendiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK’nin seçim projeksiyonları, iktidar blokunun Meclis’te güçlü çoğunluk elde edeceğine işaret etti.Seçim komitesi verilerine göre, Başbakan Sanae Takaichi’nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) alt mecliste yeniden çoğunluğu sağladı. Yerel saatle 21.40 itibarıyla açıklanan verilere göre LDP’nin 234 sandalye kazanması öngörüldü.Üst mecliste reddedilen tasarılar geçebilecekAlt mecliste 261 sandalyeye ulaşılması halinde koalisyon ‘mutlak çoğunluğu’ elde ederek parlamento komiteleri üzerinde kontrol sağlayabilecek ve bütçe ile temel yasa tasarılarının kabul sürecini yönlendirebilecek.Koalisyonun 310 sandalyeye ulaşması durumunda ise ‘nitelikli çoğunluk’ sağlanacak. Bu durumda iktidar bloğu, üst mecliste reddedilen yasa tasarılarını yeniden oylamayla geçirebilecek. Mevcut tabloda LDP ve koalisyon ortağının üst mecliste çoğunluğu bulunmuyor.‘Seçim kumarı’ olarak nitelenmiştiTakaichi, geçen ekimde partisinin liderlik yarışını kazanmasının ardından kamuoyu desteğini tazelemek amacıyla erken seçime gitmişti. Bu karar bazı çevrelerce “siyasi risk” ya da “seçim kumarı” olarak da nitelendiriliyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), önceki dönemde her iki mecliste çoğunluğunu kaybetmiş, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Komeito ile koalisyonu dağılmıştı.
Japonya’da yapılan erken genel seçimde iktidar koalisyonunun parlamentonun alt kanadındaki sandalyelerin en az üçte ikisini kazanmasının beklendiği bildirildi. Kamu yayıncısı NHK’nin seçim projeksiyonları, iktidar blokunun Meclis’te güçlü çoğunluk elde edeceğine işaret etti.
Seçim komitesi verilerine göre, Başbakan Sanae Takaichi’nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) alt mecliste yeniden çoğunluğu sağladı. Yerel saatle 21.40 itibarıyla açıklanan verilere göre LDP’nin 234 sandalye kazanması öngörüldü.
Koalisyon ortağı Japonya Yenilenme Partisi’nin ise 23 sandalye elde etmesinin beklendiği, böylece iki partinin toplam sandalye sayısının 257’ye ulaştığı belirtildi.
Üst mecliste reddedilen tasarılar geçebilecek
Alt mecliste 261 sandalyeye ulaşılması halinde koalisyon ‘mutlak çoğunluğu’ elde ederek parlamento komiteleri üzerinde kontrol sağlayabilecek ve bütçe ile temel yasa tasarılarının kabul sürecini yönlendirebilecek.
Koalisyonun 310 sandalyeye ulaşması durumunda ise ‘nitelikli çoğunluk’ sağlanacak. Bu durumda iktidar bloğu, üst mecliste reddedilen yasa tasarılarını yeniden oylamayla geçirebilecek. Mevcut tabloda LDP ve koalisyon ortağının üst mecliste çoğunluğu bulunmuyor.
‘Seçim kumarı’ olarak nitelenmişti
Takaichi, geçen ekimde partisinin liderlik yarışını kazanmasının ardından kamuoyu desteğini tazelemek amacıyla erken seçime gitmişti. Bu karar bazı çevrelerce “siyasi risk” ya da “seçim kumarı” olarak da nitelendiriliyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), önceki dönemde her iki mecliste çoğunluğunu kaybetmiş, uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Komeito ile koalisyonu dağılmıştı.