İstanbullular dikkat: Valilikten 'fırtına' için uyardı
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği de fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Yarın öğlene kadar sürecekValilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
16:55 09.02.2026 (güncellendi: 16:59 09.02.2026)
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı.
Yarın öğlene kadar sürecek
