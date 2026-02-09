https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/istanbulda-sicakliklar-ne-zaman-artacak-gunes-yuzunu-ne-zaman-gosterecek-1103371062.html
İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman artacak? Güneş yüzünü ne zaman gösterecek?
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da perşembe gününden itibaren güneşli bir havanın beklendiğini duyurdu. Hafta sonu hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar çıkacak. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T15:16+0300
İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava perşembe gününden itibaren yerini daha sıcak bir havaya bırakacak. AKOM verilerine göre hafta sonu sıcaklıklar 17 dereceye kadar yükselecek. Perşembe gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek AKOM, haftanın ilk üç gününden İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağını ve yağışlı havanın etkisinin süreceğini belirtti. Ama perşembe gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Hafta sonunda ise sıcaklıkların 15- 17 dereceyi bulması bekleniyor. Buna göre hava sıcaklıkları İstanbul'da şöyle seyredecek:Pazartesi ve salı: Hava çok bulutlu ve yerel yağmurlu. Sıcaklıklar 4-10 derece arasında.Çarşamba: Yağış mola veriyor, ancak hava hala serin (8°C).Perşembe: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu. Sıcaklıklar 6-13 derece arasında.Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 9 ile 14 arasında.Cumartesi: Parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 9 ile 15 arasında değişiyor.Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 10 ile 17 arasında değişecek.
Sputnik Türkiye
