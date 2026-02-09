Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattığını bildirdi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
14:26 09.02.2026 (güncellendi: 14:48 09.02.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattığını bildirdi.
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Yanıltıcı bilgiyi yayma'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

'Duyuma dayalıydı'

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.
Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
