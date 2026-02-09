https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-erman-toroglu-hakkinda-sorusturma-baslatti-1103370248.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattığını bildirdi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T14:26+0300
2026-02-09T14:26+0300
2026-02-09T14:48+0300
türki̇ye
erman toroğlu
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
sulh ceza hakimliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089691116_0:47:617:394_1920x0_80_0_0_c70cd13e81c1d5e5b9d758cb6495e5a6.jpg
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.'Yanıltıcı bilgiyi yayma'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.'Duyuma dayalıydı'Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nasuh-mahruki-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1090591238.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089691116_9:0:609:450_1920x0_80_0_0_4828a651e1201ed8fab1f17df7dee9ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erman toroğlu, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, sulh ceza hakimliği
erman toroğlu, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, sulh ceza hakimliği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı
14:26 09.02.2026 (güncellendi: 14:48 09.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattığını bildirdi.
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
'Yanıltıcı bilgiyi yayma'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.
Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.