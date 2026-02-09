https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-erman-toroglu-hakkinda-sorusturma-baslatti-1103370248.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattığını bildirdi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T14:26+0300

2026-02-09T14:26+0300

2026-02-09T14:48+0300

türki̇ye

erman toroğlu

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

sulh ceza hakimliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089691116_0:47:617:394_1920x0_80_0_0_c70cd13e81c1d5e5b9d758cb6495e5a6.jpg

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon kanalında yaptığı açıklamalarında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.'Yanıltıcı bilgiyi yayma'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Toroğlu hakkında, 8 Şubat'ta bir televizyon kanalında katıldığı programdaki Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.'Duyuma dayalıydı'Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/nasuh-mahruki-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1090591238.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erman toroğlu, türkiye, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, sulh ceza hakimliği