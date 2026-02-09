https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/ingiltere-basbakani-starmera-en-yakin-ittifakindan-ust-duzey-istifa-cagrisi-1103375743.html
İngiltere Başbakanı Starmer’a en yakın ittifakından üst düzey istifa çağrısı
İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden ayrılması gerektiğini açıkça dile getiren ilk üst düzey parti... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Anas Sarwar, yaklaşan İskoç Parlamentosu (Holyrood) seçimleri öncesinde İşçi Partisi’nin anketlerde gerilemesi ve İskoç Ulusal Partisi’ne (SNP) karşı zor bir yarışla karşı karşıyken İngiltere İşçi Partisi ile yakın ilişki içinde olduğu İşçi Partili İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a istifa çağrısı yaptı.
Sarwar, düzenlediği basın toplantısında Starmer hakkında şu ifadeleri kullandı:
Keir Starmer düzgün bir insan ve onunla her zaman iyi ilişkilerim olduğu sır değil. Hayatını kamu hizmetine adadı. Ben de kendimi kamu hizmetine adadım ve neyi kabul edip neyi tolere etmeyeceğime karar vermem gerekiyor. Dikkat dağıtan bu sürecin sona ermesi ve Downing Street’teki liderliğin değişmesi gerekiyor.
Haberde, İskoç İşçi Partisi’nden bir yetkilinin, saha çalışması yapan parti görevlilerinin seçmen kapılarında hükümetin performansı nedeniyle zorlandığını söylediği aktarıldı. Özellikle Peter Mandelson etrafındaki tartışmaların son günlerde sık sık gündeme geldiği belirtildi.
Özel Kalem Müdürü istifa etmişti
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney, Mandelson’a geçmişte verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmiş ve pazar günü görevinden ayrılmıştı.
McSweeney, en küçüğü 14 yaşında kız çocuklarına istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken ABD'de kaldığı cezaevinde ölü bulunan Jeffreyy Epstein bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanması yönündeki tavsiyesi nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini duyurdu.
Mandelson'un Epstein bağlantıları
ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.
Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız" ifadeleri yer almıştı.
Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.
Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.
Peter Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.