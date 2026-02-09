https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/ingiltere-basbakani-starmera-en-yakin-ittifakindan-ust-duzey-istifa-cagrisi-1103375743.html

İngiltere Başbakanı Starmer’a en yakın ittifakından üst düzey istifa çağrısı

İngiltere Başbakanı Starmer’a en yakın ittifakından üst düzey istifa çağrısı

Sputnik Türkiye

İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden ayrılması gerektiğini açıkça dile getiren ilk üst düzey parti... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T17:57+0300

2026-02-09T17:57+0300

2026-02-09T17:57+0300

dünya

keir starmer

peter mandelson

i̇skoç ulusal partisi (snp)

abd

downing street

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103375441_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_9fd6110b2097672c10fd0057872ad1bb.jpg

Anas Sarwar, yaklaşan İskoç Parlamentosu (Holyrood) seçimleri öncesinde İşçi Partisi’nin anketlerde gerilemesi ve İskoç Ulusal Partisi’ne (SNP) karşı zor bir yarışla karşı karşıyken İngiltere İşçi Partisi ile yakın ilişki içinde olduğu İşçi Partili İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a istifa çağrısı yaptı.Sarwar, düzenlediği basın toplantısında Starmer hakkında şu ifadeleri kullandı:Haberde, İskoç İşçi Partisi’nden bir yetkilinin, saha çalışması yapan parti görevlilerinin seçmen kapılarında hükümetin performansı nedeniyle zorlandığını söylediği aktarıldı. Özellikle Peter Mandelson etrafındaki tartışmaların son günlerde sık sık gündeme geldiği belirtildi.Özel Kalem Müdürü istifa etmiştiBaşbakanlık Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney, Mandelson’a geçmişte verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmiş ve pazar günü görevinden ayrılmıştı.McSweeney, en küçüğü 14 yaşında kız çocuklarına istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken ABD'de kaldığı cezaevinde ölü bulunan Jeffreyy Epstein bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanması yönündeki tavsiyesi nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini duyurdu.Mandelson'un Epstein bağlantılarıABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız" ifadeleri yer almıştı.Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.Peter Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/bati-medyasi-starmer-bu-hafta-istifa-edebilir-1103361972.html

abd

downing street

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keir starmer, peter mandelson, i̇skoç ulusal partisi (snp), abd, downing street, muhafazakar parti (i̇ngiltere)