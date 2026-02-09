https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/iki-kardes-hayatini-kaybetmisti-kacan-surucu-yakalandi-1103378914.html

İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı

İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı

İzmir’de dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin firari sürücü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Menderes'te 6 Şubat’ta dere yatağında bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.Kazanın ardından kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazanın firari sürücüsü T.D. ise bugün yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın firari sürücü T.D’nin yakalanmasıyla derinleştirildiği açıklandı.

