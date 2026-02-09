Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/iki-kardes-hayatini-kaybetmisti-kacan-surucu-yakalandi-1103378914.html
İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı
İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir’de dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin firari sürücü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T20:58+0300
2026-02-09T20:58+0300
türki̇ye
menderes
i̇zmir
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir barosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103378740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19fb02738724b25d73bfd6b3f1a44490.jpg
Menderes'te 6 Şubat’ta dere yatağında bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.Kazanın ardından kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazanın firari sürücüsü T.D. ise bugün yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın firari sürücü T.D’nin yakalanmasıyla derinleştirildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-otomobil-gisede-sikisti-1102990569.html
türki̇ye
menderes
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103378740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9dbc6d1a0943e2cd2c906d99a892f12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
menderes, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
menderes, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu

İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı

20:58 09.02.2026
© AA / Mehmet Emin Mengüarslanİzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesetlerine ulaşıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesetlerine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
İzmir’de dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin firari sürücü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Menderes'te 6 Şubat’ta dere yatağında bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.
Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Kazanın ardından kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazanın firari sürücüsü T.D. ise bugün yapılan operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın firari sürücü T.D’nin yakalanmasıyla derinleştirildiği açıklandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil gişede sıkıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
23 Ocak, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала