https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/iki-kardes-hayatini-kaybetmisti-kacan-surucu-yakalandi-1103378914.html
İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı
İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir’de dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin firari sürücü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T20:58+0300
2026-02-09T20:58+0300
2026-02-09T20:58+0300
türki̇ye
menderes
i̇zmir
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir barosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103378740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19fb02738724b25d73bfd6b3f1a44490.jpg
Menderes'te 6 Şubat’ta dere yatağında bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.Kazanın ardından kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazanın firari sürücüsü T.D. ise bugün yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın firari sürücü T.D’nin yakalanmasıyla derinleştirildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-otomobil-gisede-sikisti-1102990569.html
türki̇ye
menderes
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103378740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9dbc6d1a0943e2cd2c906d99a892f12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
menderes, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
menderes, i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu
İki kardeş hayatını kaybetmişti: Kaçan sürücü yakalandı
İzmir’de dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin firari sürücü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Menderes'te 6 Şubat’ta dere yatağında bir otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.
Yapılan incelemede, otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kız kardeşi Balımnaz Türkkal’ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Kazanın ardından kendi imkanlarıyla çıkan D.Y. jandarma tarafından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazanın firari sürücüsü T.D. ise bugün yapılan operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın firari sürücü T.D’nin yakalanmasıyla derinleştirildiği açıklandı.