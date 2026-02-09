https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/epstein-sorusturmasi-maxwell-sorulari-yanitlamaktan-kacindi-1103377004.html
Epstein soruşturması: Maxwell soruları yanıtlamaktan kaçındı
Epstein soruşturması: Maxwell soruları yanıtlamaktan kaçındı
09.02.2026
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, seks ticareti suçundan aldığı 20 yıllık hapis cezasını çektiği Teksas’taki federal cezaevinden video bağlantısıyla ifade verdi.ABD Kongresi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddeden Maxwell, kendisini suçlayabilecek sorulara karşı Anayasa’nın Beşinci Değişikliği kapsamındaki susma hakkını kullandı.Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına ilişkin sansürsüz belgeleri Kongre üyelerinin incelemesine açmaya başladığı bildirildi.
