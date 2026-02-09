Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/epstein-sorusturmasi-maxwell-sorulari-yanitlamaktan-kacindi-1103377004.html
Epstein soruşturması: Maxwell soruları yanıtlamaktan kaçındı
Epstein soruşturması: Maxwell soruları yanıtlamaktan kaçındı
Sputnik Türkiye
Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’a ilişkin soruları Temsilciler Meclisi komitesinde yanıtlamayı, Anayasa’nın 5. Değişikliği kapsamındaki susma hakkını... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T18:57+0300
2026-02-09T18:57+0300
dünya
ghislaine maxwell
temsilciler meclisi
mahkeme
mahkeme kararı
federal mahkeme
federal yüksek mahkeme
jeffrey epstein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103376795_0:35:2720:1565_1920x0_80_0_0_ca46676d97fd3995bb3e5e2063966a0d.jpg
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, seks ticareti suçundan aldığı 20 yıllık hapis cezasını çektiği Teksas’taki federal cezaevinden video bağlantısıyla ifade verdi.ABD Kongresi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddeden Maxwell, kendisini suçlayabilecek sorulara karşı Anayasa’nın Beşinci Değişikliği kapsamındaki susma hakkını kullandı.Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına ilişkin sansürsüz belgeleri Kongre üyelerinin incelemesine açmaya başladığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/ingiltere-basbakani-starmera-en-yakin-ittifakindan-ust-duzey-istifa-cagrisi-1103375743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103376795_152:0:2568:1812_1920x0_80_0_0_912e828d3449008bc75a39d759c787f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ghislaine maxwell, temsilciler meclisi, mahkeme, mahkeme kararı, federal mahkeme, federal yüksek mahkeme, jeffrey epstein
ghislaine maxwell, temsilciler meclisi, mahkeme, mahkeme kararı, federal mahkeme, federal yüksek mahkeme, jeffrey epstein

Epstein soruşturması: Maxwell soruları yanıtlamaktan kaçındı

18:57 09.02.2026
© AP Photo / Elizabeth WilliamsGhislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Elizabeth Williams
Abone ol
Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’a ilişkin soruları Temsilciler Meclisi komitesinde yanıtlamayı, Anayasa’nın 5. Değişikliği kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek reddetti.
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, seks ticareti suçundan aldığı 20 yıllık hapis cezasını çektiği Teksas’taki federal cezaevinden video bağlantısıyla ifade verdi.
ABD Kongresi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddeden Maxwell, kendisini suçlayabilecek sorulara karşı Anayasa’nın Beşinci Değişikliği kapsamındaki susma hakkını kullandı.
Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarına ilişkin sansürsüz belgeleri Kongre üyelerinin incelemesine açmaya başladığı bildirildi.
İskoç İşçi Partisi Lideri Anas Sarwar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Starmer’a en yakın ittifakından üst düzey istifa çağrısı
17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала