Ekrem İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest
Ekrem İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol kararı verildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
koruma
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. hakkında, "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin adli kontrol kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifade veren B.K, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakimlik, B.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.
15:25 09.02.2026
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol kararı verildi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. hakkında, "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren B.K, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, B.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
TÜRKİYE
Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame
4 Şubat, 17:22
