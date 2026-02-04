https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/casusluk-sorusturmasi-imamoglu-dahil-4-kisi-hakkinda-iddianame--1103261973.html
Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame
Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame
04.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'casusluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 şüpheliye isnat edilen suç kapsamındaki eylemlerle soruşturma sürecinde elde edilen delillere yer verildi.İddianamenin değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildiği öğrenildi.
17:22 04.02.2026 (güncellendi: 17:24 04.02.2026)
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında casusluk soruşturmasında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'casusluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 şüpheliye isnat edilen suç kapsamındaki eylemlerle soruşturma sürecinde elde edilen delillere yer verildi.
İddianamenin değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildiği öğrenildi.