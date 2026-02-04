Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/casusluk-sorusturmasi-imamoglu-dahil-4-kisi-hakkinda-iddianame--1103261973.html
Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame
Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında casusluk soruşturmasında iddianame... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T17:22+0300
2026-02-04T17:24+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
casus
casus yazılım
casus çip
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'casusluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 şüpheliye isnat edilen suç kapsamındaki eylemlerle soruşturma sürecinde elde edilen delillere yer verildi.İddianamenin değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/ekrem-imamoglu-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1102625365.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, casus, casus yazılım, casus çip, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, casus, casus yazılım, casus çip, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

Casusluk soruşturması: İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame

17:22 04.02.2026 (güncellendi: 17:24 04.02.2026)
© AAEkrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
© AA
Abone ol
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında casusluk soruşturmasında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'casusluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 şüpheliye isnat edilen suç kapsamındaki eylemlerle soruşturma sürecinde elde edilen delillere yer verildi.
İddianamenin değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildiği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı
9 Ocak, 18:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала