Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi görüştü: ABD ile müzakereler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, devam eden nükleer müzakereler... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

İran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeleri, Umman’da yeniden başlatmıştı.Maskat'ta cuma günübaşlayan müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.Arakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.Görüşmelerde, diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik uygun koşulların hazırlanmasının ele alındığı, tarafların süreci başarıya ulaştırma yönündeki kararlılığının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklarİran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı.Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye dahil üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyamumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

