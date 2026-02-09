Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi görüştü: ABD ile müzakereler ele alındı
Dışişleri Bakanı Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi görüştü: ABD ile müzakereler ele alındı
2026-02-09T19:49+0300
2026-02-09T19:53+0300
19:49 09.02.2026 (güncellendi: 19:53 09.02.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
İran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeleri, Umman’da yeniden başlatmıştı.
Maskat'ta cuma günübaşlayan müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.
Arakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.
Görüşmelerde, diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik uygun koşulların hazırlanmasının ele alındığı, tarafların süreci başarıya ulaştırma yönündeki kararlılığının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklar

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı.
Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye dahil üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.
Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyamumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.
İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.
ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
Arakçi: ABD ile büyük bir güvensizlik duvarı oluştu
15:08
