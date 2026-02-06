Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/cumhurbaskani-erdoganla-mhp-lideri-bahceli-depremzede-aileyi-ziyaret-etti-1103323682.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, depremzede aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, depremzede aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzede Solak ailesini evinde ziyaret etti.
2026-02-06T18:57+0300
2026-02-06T18:57+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye programı kapsamında depremden etkilenen Solak ailesini yeni konutlarında ziyaret etti.Metin Tamer Sitesi’ndeki daireye giden Erdoğan, Hidayet Solak ve ailesiyle bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.
18:57 06.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzede Solak ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli aileyle sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye programı kapsamında depremden etkilenen Solak ailesini yeni konutlarında ziyaret etti.
Metin Tamer Sitesi’ndeki daireye giden Erdoğan, Hidayet Solak ve ailesiyle bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.
