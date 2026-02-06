Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli, depremzede aileyi ziyaret etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/cumhurbaskani-erdoganla-mhp-lideri-bahceli-depremzede-aileyi-ziyaret-etti-1103323682.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye programı kapsamında depremden etkilenen Solak ailesini yeni konutlarında ziyaret etti.Metin Tamer Sitesi’ndeki daireye giden Erdoğan, Hidayet Solak ve ailesiyle bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.
