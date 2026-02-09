Cinayet davası aynı DNA'ya sahip ikiz kardeşler nedeniyle karıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cinayet-davasi-ayni-dnaya-sahip-ikiz-kardesler-nedeniyle-karisti-1103359924.html
Fransız basının haberine göre, 33 yaşındaki tek yumurta ikizi kardeşler, 2020 yılında işlenen çifte cinayet ve ardından gelen birkaç cinayet teşebbüsüyle suçlanan beş sanık arasında yer alıyor. İki kardeş de cinayeti planlamakla itham edilirken, silahlı çatışmalardan birinde kullanılan saldırı tüfeğinde bulunan DNA’nın yalnızca ikizlerden birine ait olabileceği belirtiliyor. Ancak adli tıp uzmanları, bu izlerin hangi kardeşe ait olduğunu kesin olarak ortaya koyamıyor.Paris’in kuzeyindeki Bobigny kentinde görülen davada bir polis memuru mahkemede “Onları ancak anneleri ayırt edebilir” ifadelerini kullandı. Polis, kardeşlerin benzerliklerinden faydalanarak izlerini kaybettirmeye çalıştığını düşünüyor. Soruşturma kapsamında, ikizlerin sık sık kıyafet, telefon ve kimlik belgelerini değiştirdikleri iddia ediliyor.Tek yumurta ikizleri, tek bir döllenmiş yumurtadan geliştikleri için aynı DNA’yı taşıyor. Bu durum, suç soruşturmalarında genetik delillerle şüphelileri ayırmayı son derece zorlaştırıyor. Bu nedenle araştırmacılar, telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve dinlemeler gibi diğer delillere yönelmek zorunda kaldı.Ancak ele geçirilen silahı kimin kullandığı sorusu hâlâ netlik kazanmış değil. Davanın devam ettiği ve mahkemenin şubat ayı sonunda karar vermesinin beklendiği bildirildi.
