https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/mesut-ozarslan-chpden-istifa-etti-1103351604.html
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
Sputnik Türkiye
Ankara Keçiören'in CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden istifa ettiğini açıkladı. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-08T18:34+0300
2026-02-08T18:34+0300
2026-02-08T19:24+0300
poli̇ti̇ka
ankara
keçiören
keçiören belediyesi
mesut özarslan
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1f/1084403818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bdec4eadc5f565ccd3c27245abc28568.jpg
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medyadan açıklayan Özarslan "Son zamanlarda Keçiörenimizin belli başlı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile yapmış olduğum ziyaretlerin artmış olması ve bu ziyaretlerimin şeffaf bir şekilde sosyal medyadan halkımıza duyurmam sonrasında CHP içerisinde bazı klik ve odaklar tarafından sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Kendisine yönelik parti içinde itibarsızlaştırma çabaları olduğunu aktaran Mesut Özarslan şunları kaydetti:Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı'nı ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır" dedi. Bakan Kurum ile ilişkisinin, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı, ziyaret sonrasında şahsına yönelik baskının arttığını iddia etti.'Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarafına hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdiğini ifade eden Mesut Özarslan konuyla ilgili şunları ifade etti:Özarslan tepkisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine olmadığını, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışına olduğunu belirtti ve "Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadeleriyle partisinden istifasını duyurdu. Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankaralı diğer belediye başkanlarına da teşekkürlerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mhp-lideri-bahceli-chp-genel-baskani-ozelle-telefonda-gorustu-1103213789.html
ankara
keçiören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1f/1084403818_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_416bdcfeb707975366416c56793713bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mesut özarslan chpden istifa etti mi, mesut özarslan kimdir, mesut özarslan istifa etti
mesut özarslan chpden istifa etti mi, mesut özarslan kimdir, mesut özarslan istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
18:34 08.02.2026 (güncellendi: 19:24 08.02.2026)
Ankara Keçiören'in CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medyadan açıklayan Özarslan "Son zamanlarda Keçiörenimizin belli başlı büyük yatırım ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile yapmış olduğum ziyaretlerin artmış olması ve bu ziyaretlerimin şeffaf bir şekilde sosyal medyadan halkımıza duyurmam sonrasında CHP içerisinde bazı klik ve odaklar tarafından sistemli bir dedikodu ve algı faaliyeti başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Kendisine yönelik parti içinde itibarsızlaştırma çabaları olduğunu aktaran Mesut Özarslan şunları kaydetti:
Temsil ettiğim millî ve manevi değerlere mesafeli olanlar ile bu değerleri parti içi hesaplaşmalarında araçsallaştırmak isteyenler, gerçek dışı spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltma ve şahsımı parti içinde itibarsızlaştırma çabasına girişmiştir. Ancak; şahsımla ilgili iftiralar, spekülasyonlar “Halka Hizmet Hakka Hizmettir” anlayışı ile tarafımca umursanmamış ve 6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören’imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiştir.
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı'nı ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır" dedi.
Bakan Kurum ile ilişkisinin, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı, ziyaret sonrasında şahsına yönelik baskının arttığını iddia etti.
'Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarafına hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdiğini ifade eden Mesut Özarslan konuyla ilgili şunları ifade etti:
"07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz.
Benim tek önceliğim Keçiören’e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum.
Özarslan tepkisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenlerine olmadığını, siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş mevcut yönetim anlayışına olduğunu belirtti ve "Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadeleriyle partisinden istifasını duyurdu.
Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankaralı diğer belediye başkanlarına da teşekkürlerini iletti.