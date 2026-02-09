https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/chp-ankara-il-baskanligindan-ozarslana--secmen-iradesine-saygiliysa-belediye-baskanligindan-da-1103354422.html
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Özarslan'a: 'Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin'
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Özarslan'a: 'Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin'
Sputnik Türkiye
CHP Ankara İl Başkanlığı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiği yönünde bir açıklama geldi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T00:50+0300
2026-02-09T00:50+0300
2026-02-09T01:02+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
keçiören
chp
abb
mesut özarslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103354265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b1ac6fce99b1810894257ad63e3214e.jpg
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki gösterek il başkanlığı binasının önünde basın açıklamasında bulundu. Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.Erkol, Özarslan'ın televizyonda canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak şunları söyledi:Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.Partinin tüm belediye başkanlarına tarafsız oldukları için her yerde teşekkür ettiklerini dile getiren Erkol, şöyle konuştu:Bu arada Erkol'a, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/mesut-ozarslan-chpden-istifa-etti-1103351604.html
keçiören
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103354265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9accc9c885136586d44d208549424ce6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mansur yavaş, keçiören, chp, abb, mesut özarslan
mansur yavaş, keçiören, chp, abb, mesut özarslan
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Özarslan'a: 'Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin'
00:50 09.02.2026 (güncellendi: 01:02 09.02.2026)
CHP Ankara İl Başkanlığı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiği yönünde bir açıklama geldi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki gösterek il başkanlığı binasının önünde basın açıklamasında bulundu.
Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.
Erkol, Özarslan'ın televizyonda canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak şunları söyledi:
"Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum, seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa, televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin. Sandığı getirelim AKP adayı veya MHP adayı olsun Keçiören halkı kime veriyor oyu görelim, hodri meydan."
Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.
Partinin tüm belediye başkanlarına tarafsız oldukları için her yerde teşekkür ettiklerini dile getiren Erkol, şöyle konuştu:
"Mesut Başkan'a da hep bunu söyledik, başka da hiçbir şey söylemedik. Kendisinin yaptığı her güzel işi alkışladık. Bir eleştiri yapmamız gerekirse bunu da yalnızca kendisine, kapalı ortamlarda ve bir nezaket içerisinde yaptık. Bugüne kadar hiçbir parti yetkilimizle, ilçe başkanından il başkanına, il başkanından parti meclisi, MYK üyesi, milletvekiline ve Sayın Genel Başkanımıza, hiçbir belediye başkanımızla nezaket sınırlarını aşan diyalog olmamıştır, hiçbir hitap olmamıştır."
Bu arada Erkol'a, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.