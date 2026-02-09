https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/chp-ankara-il-baskanligindan-ozarslana--secmen-iradesine-saygiliysa-belediye-baskanligindan-da-1103354422.html

CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Özarslan'a: 'Seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin'

09.02.2026

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki gösterek il başkanlığı binasının önünde basın açıklamasında bulundu. Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.Erkol, Özarslan'ın televizyonda canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak şunları söyledi:Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.Partinin tüm belediye başkanlarına tarafsız oldukları için her yerde teşekkür ettiklerini dile getiren Erkol, şöyle konuştu:Bu arada Erkol'a, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.

